Isola, Matteo Diamante replica alle accuse di Cecilia Rodriguez: “Mai invidioso, ma c’è una piccola verità”

Matteo Diamante replica a Cecilia Rodriguez

Senza ombra di dubbio Matteo Diamante è stato uno dei protagonisti più attivi dell’Isola dei Famosi 2021. Mentre l’ex Pupo si trovava in Honduras, Cecilia Rodriguez l’aveva accusato di essere geloso del fidanzato Ignazio Moser, anch’esso naufrago del reality show di canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Una volta tornato in Italia, l’influencer ha deciso di replicare alla modella argentina. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto sulla sorella di Belen e sul vincitore del programma Mediaset.

L’e naufrago rivela di non essere invidioso di Ignazio Moser

Matteo Diamante durante la sua esperienza alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi ha avuto qualche discussione col compagno d’avventura Ignazio Moser. Per tale ragione, la fidanzata di quest’ultimo Cecilia Rodriguez l’ha accusato di essere geloso dell’ex ciclista trentino.

Intervistato recentemente dal portale web SuperGuida Tv, l’ex naufrago ha detto: “Io non ho mai provato invidia nella mia vita, però una piccola verità c’è. Nel senso che, avrei preferito avere un ingresso nell’Isola come il suo. Cioè essere accolto nel gruppo così come è stato accolto Ignazio quindi essere accettato da tutti perché mi avrebbe sicuramente giovato”.

L’ex Pupo, senza lo stress dato dalla vita da naufrago, non avrebbe mai litigato con l’ex gieffino. Infatti la giornalista ha confidato: “Fuori non avremmo mai litigato per queste sciocchezze: quindi abbiamo capito che parlando un po’ più piano saremmo riusciti a capirci meglio, e così è stato. Piano piano abbiamo riallacciato il rapporto. Ci sentiamo ogni giorno, abbiamo un bellissimo rapporto ora”.

Matteo Diamante su Awed: “Non è un Survivor”

Sempre al portale web SuperGuida Tv, l’ex naufrago Matteo Diamante ha commentato anche la vittoria de L’Isola dei Famosi 2021 da parte del giovane Youtuber Awed. “A casa non è arrivato il suo spirito Survivor, perché Awed di Survivor non ha veramente nulla. Vittoria meritata certo, tuttavia, se avesse dovuto vincere e premiare una persona per il suo percorso, io da Casa avrei preferito Valentina, che è stata completa a 360 gradi”, ha concluso l’ex Pupo genovese.