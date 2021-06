Giulia De Lellis pazza di gelosia, Carlo beccato con altre donne e lei dà di matto: “Che figuraccia…” (VIDEO)

In queste ore è accaduto un episodio molto interessante che riguarda Giulia De Lellis e la sua gelosia nei confronti di Carlo Beretta. I due sono fidanzati da diverso tempo e la relazione sembra procedere in modo abbastanza sereno.

Ad ogni modo, l’influencer è sempre stata una ragazza parecchio gelosa, pertanto, talvolta questo suo lato viene fuori. Ieri, ad esempio, la dama si è trovata a fare una scenata con gli amici del suo fidanzato a causa di una scoperta inattesa.

Il motivo della gelosia di Giulia

Carlo Beretta ha trascorso l’intera domenica in barca con gli amici. In sua compagnia non c’era la sua fidanzata, in quanto impegnata con le registrazioni del programma Love Island. Il ragazzo aveva fatto alla dama la lista di tutte le persone presenti, ma la verità è sembrata non essere questa. Uno dei ragazzi in questione, infatti, ha pubblicato su Instagram dei video in cui è apparso in compagnia di una ragazza molto avvenente, non presente sull’elenco a conoscenza dell’influencer. Giulia De Lellis, nel notare tutto ciò, è divenuta pazza di gelosia ed ha cominciato a chiamare ripetutamente tutti gli amici del suo fidanzato.

La dama ha ammesso di aver adoperato la modalità “Facetime” in quanto voleva prendere visione di chi ci fosse davvero sulla barca. Purtroppo per lei, però, da nessuno dei numeri selezionati ha ricevuto risposta. Questo, naturalmente, non ha fatto altro che acuire ancor di più i suoi sospetti. Dopo svariati tentativi, uno di questi ragazzi ha risposto ed ha subito compreso il motivo delle continue telefonate della protagonista. (Continua dopo la foto)

La De Lellis in modalità “Falco”

La persona in questione, infatti, ha ironizzato sulla vicenda dicendo che la dama fosse entrata in modalità “Falco”. Lei ha provato a smentire e a mostrarsi alquanto disinteressata, tuttavia, le sue intenzioni sono state chiare a tutti. Dopo aver appurato la vicenda, e constatato che il ragazzo che si è mostrato con una dama non fosse sulla stessa barca di Carlo, la protagonista si è tranquillizzata. Dopo poco tempo, infatti, si è messa in contatto anche con il suo fidanzato.

Questo episodio ha fatto sorridere molto i fan della protagonista che, tuttavia, conoscevano già questo aspetto da Psycho che la contraddistingue. Giulia De Lellis non si è vergognata di ammettere la sua gelosia e di spiegare che, purtroppo, talvolta questo suo lato caratteriale prevale e si manifesta. Ad ogni modo, tutto è bene quel che finisce bene.