Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ancora lontani: lei in giro con Dayane, lui con gli amici

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò distanti: il motivo

Un nuovo fine settimana da separati per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, la coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Una storia che è iniziata a pochi giorni dalla conclusione del reality show di Canale 5 e che è continuata a gonfie vele anche all’esterno del loft più spiato d’Italia.

Ultimamente la 28enne messinese e l’agente immobiliare hanno passato un weekend lontani l’uno dall’altro. Lei era in compagnia dell’ex gieffina brasiliana Dayane Mello, mentre lui si è recato ad Osimo divertendosi con gli amici.

Andrea Zenga ad Osimo con familiari e amici

Nello specifico, Andrea Zenga la scorsa settimana sul suo account Instagram ha annunciato che sarebbe rientrato a Osimo , suo paese natale, per qualche giorno, per poter trascorrere del tempo con i suoi familiari ed amici. L’ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5 si trattenuto lì per tutto il fine settimana, come testimoniano una serie di Stories che il ragazzo ha condiviso sul suo canale social.

Video e scatti dove il giovane ha annunciato che questa domenica sarebbe stato l’ultimo giorno di permanenza nella casa di sua madre. Infatti subito dopo sarebbe ritornato nel capoluogo lombardo, città dove abita ormai da diversi anni e dove lavora come agente immobiliare. Per tale ragione, l’ex gieffino ha detto che lo avrebbe trascorso l’ultimo giorno ad Osimo in compagnia di amici, che non ha modo di vedere quotidianamente a causa della distanza.

Rosalinda Cannavò insieme all’amica Dayane Mello

La fidanzata Rosalinda Cannavò, invece, è rimasta a Milano per ragioni professionali e in questo weekend, data l’assenza di Andrea Zenga, ha avuto modo di riabbracciare la sua cara amica Dayane Mello. Ricordiamo che tra queste ultime è nato un rapporto molto speciale all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

Nonostante ciò, quando la 28enne messinese si è avvicinata al figlio dell’ex portiere dell’Inter, con la modella brasiliana ci è stato un allontanamento. Dopo alcune frecciatine velenose che si sono scambiate a vicenda, tra le due ex gieffine è tornato la pace. Infatti lo testimoniano le numerose foto e video che le dirette interessate hanno postato tra le Stories dei loro rispettivi profili Instagram.