Francesco Chiofalo nella bufera per frasi sessiste: “Ragazze scendono nu*e e poi si straniscono se…” (VIDEO)

In questi giorni Francesco Chiofalo è tornato a far parlare di sé a causa di alcune frasi reputate sessiste. Il giovane si è lasciato andare ad uno sfogo con i suoi fan durante il quale ha parlato di un argomento molto scottante.

Nello specifico, il giovane ha commentato il modo di fare di alcune dame, le quali sono solite pubblicare sui social foto e video in cui si mostrano quasi nude e poi si straniscono se ricevono commenti piccanti. Le sue parole hanno generato un certo sgomento. Vediamo perché.

Le frasi sessiste di Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo si è reso protagonista di frasi reputate da molti sessiste. Il personal trainer stava parlando del modo di agire di alcune donne, le quali sono solite mostrarsi in vesti piuttosto succinte sul web. Diverse persone, infatti, indossano top striminziti, i quali lasciano poco spazio all’immaginazione, leggins strettissimi e quant’altro. Poi, però, se un uomo le contatta per fare loro dei complimenti, anche un po’ piccanti, loro si mostrano indignate e stranite.

Questo, secondo il punto di vista di Francesco. è un atteggiamento assolutamente incoerente. Stando a questa teoria, quindi, gli uomini sarebbero legittimati a pronunciare certe frasi nei confronti di donne estremamente provocanti. Queste parole hanno sollevato la stessa polemica che, qualche tempo fa, è scoppiata per condannare il fenomeno del catcalling. (Continua dopo il video)

Bufera contro il personal trainer

Moltissime persone, infatti, si sono scagliate contro Francesco Chiofalo accusandolo di aver pronunciato delle frasi assolutamente sessiste e inopportune nei riguardi dell’altro sesso. Ogni donna dovrebbe sentirsi libera di esprimersi come meglio crede e di comportarsi come desidera senza, necessariamente, dover accettare un certo tipo di approccio e di commenti da parte dell’uomo. Molti utenti, dunque, hanno accusato il giovane di essere il classico prototipo di uomo maschilista e retrogrado.

Francesco, però, almeno per il momento non ha affatto replicato a queste accuse, anzi. Il giovane si è reso protagonista di un nuovo sfogo durante il quale ha tirato in ballo le coppie fidanzate. Nello specifico, ha detto di vedere spesso su Instagram che ci sono alcuni fidanzati o fidanzate che evitano di pubblicare contenuti in compagnia della propria metà. Secondo il suo punto di vista questo sarebbe un segnale di malafede e un sintomo del fatto che si abbia qualcosa da nascondere.