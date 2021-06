Andrea Cerioli svela come i naufraghi andavano in bagno all’Isola dei famosi: “Ti danno un secchio e…” (VIDEO)

Nel corso di una recente diretta su Instagram, Andrea Cerioli ha fatto delle confessioni inedite in merito alle abitudini igieniche presenti all’Isola dei famosi e a come i naufraghi andassero in bagno. Questo è sempre stato un argomento che genera tanta curiosità nei telespettatori.

Molti, infatti, tendono a credere che, a telecamere spente, la vita dei naufraghi non sia così difficile come sembra. Di questo ne era convinto anche l’ex tronista di Uomini e Donne che, tuttavia, è stato costretto a ricredersi.

Le imbarazzanti confessioni di Andrea Cerioli

Andrea Cerioli ha registrato una diretta con Gabriele Parpiglia in cui ha fatto delle confessioni sull’Isola dei famosi. A destare maggiore sgomento sono state alcune confidenze in merito alle abitudini igieniche dei concorrenti. In molti si sono sempre chiesti come facessero i protagonisti ad andare in bagno, ebbene, la risposta apre sia arrivata. Andrea, infatti, ha rivelato che la produzione fornisce ai concorrenti un secchio. Esso è unico e viene cambiato solamente una volta a settimana, con precisione, il lunedì.

Per tale ragione, il giovane ha detto che, se si è fortunati, capita di andare in bagno il lunedì. Tuttavia, se si è sfortunati, e si usufruisce dei servizi igienici nel fine settimana, si è costretti ad adempiere ai propri bisogni fisiologici in un contesto davvero poco pulito. Dinanzi queste confessioni, poi, Parpiglia ha chiesto al suo interlocutore di cambiare discorso. (Continua dopo il video)

La difficile realtà dell’isola dei famosi

Ad ogni modo, Andrea Cerioli ha rivelato che non credeva che l’esperienza dell’Isola dei famosi fosse così difficile. Guardare tale reality da casa è completamente diverso rispetto a viverlo in prima persona. Lui stesso ha ammesso che credeva che molte dinamiche fossero falsate. Nel dettaglio, era convinto del fatto che la produzione fornisse ai concorrenti alcuni beni di prima necessità a telecamere spente.

Stando a quanto emerso, però, non è affatto così. Andrea credeva, ad esempio, che gli avrebbero fornito le sigarette, tuttavia, non è stato per nulla così. In tale reality show si vive in una condizione di naufraghi al 100%, pertanto, si tratta di un’esperienza non per tutti e davvero difficile da gestire. Davvero complesso, inoltre, è anche il ritorno alla normalità. Molti concorrenti, infatti, tornati in Italia mostrano problemi all’apparato digerente. Complesso è anche il ritorno ai ritmi di vita normali e agli orari regolari.