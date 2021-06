Tommaso Zorzi geloso di Can Yaman, il messaggio minaccioso al fidanzato: “Ti spezzo le gambine” (FOTO)

Tommaso Zorzi geloso del divo turco: il rimprovero a Tommaso Stanzani

Dopo le varie indiscrezioni orami è ufficiale: Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si stano frequentando. Ma nel fine settimana il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha fatto una scenata di gelosia al ballerino di Amici 20 per via di Can Yaman.

Il rampollo meneghino ovviamente ha ironizzato su tutta la vicenda anche se ha fatto intendere di essere particolarmente geloso. Attraverso una Storia condivisa sul suo profilo Instagram, il 26enne rivolgendosi al pattinatore ha scritto: “Il prossimo like che metti a Can Yaman ti taglio….”. A quanto pare Stanzani ha messo alcuni mi piace su delle foto del divo turco di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Andiamo a vedere nel dettaglio come sta procedendo la conoscenza tra l’influencer e il danzatore. (Continua dopo la foto)

Il rampollo meneghino e il messaggio a Maria De Filippi

Al momento, l’ex allievo di Amici Tommaso Stanzani non ha ancora risposto e non è detto lo farà. Con molta probabilità, essendo un ragazzo molto timido lo farà in privato direttamente con Tommaso Zorzi.

Quest’ultimo aveva notato il ballerino una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 5 da vincitore. Rimasto colpito dal suo modo di ballare, ma soprattutto per la sua bellezza, l’influencer ironicamente sui social aveva scritto: “Ma Tommaso? Maria ti devo parlare”. (Continua dopo la foto)

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si stanno frequentando

Dopo aver commentato l’annuncio sui social della presenza di Tommaso Stanzani a Verissimo, quest’ultimo e Zorzi sono stati più volti avvistati nel capoluogo lombardo, complici e affettuosi, in compagnia di Gilda, la cagnetta del vincitore del Grande Fratello Vip 5.

In più, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi è stato più volte ripreso dal 26enne in delle Stories su Instagram abbastanza ammiccanti, segno che questo rapporto si sta facendo sempre più solido. Infatti qualche settimana fa, visto il circolare di voci in rete, lo stesso conduttore de Il Punto Z ha confermato che lui e Stanzani si stanno frequentando.