Awed torna su Youtube e svela sull’Isola dei famosi: “Esperienza che non rifarei mai più, sono in cura dallo psicologo” (VIDEO)

A distanza di quasi tre mesi Awed ha deciso di tornare con un video su Youtube. In tale occasione, il ragazzo ha voluto raccontare ai fan, nei minimi dettagli, l’esperienza vissuta all’Isola dei famosi.

Tra le varie confessioni, però, il vincitore di questa edizione ha fatto anche delle confessioni molto dure e significative inerenti i problemi che è stato costretto ad affrontare. Si tratta di situazioni che, ancora oggi, gli stanno lasciando degli strascichi.

Il primo video di Awed su Youtube dopo l’Isola dei famosi

L’esperienza dell’Isola dei famosi è, sicuramente, tra le più significative e impegnative nella storia dei reality show. Vivere per tanti giorni su di un’isola deserta, soffrire la fame, la sete, il sonno, le intemperie e tutte le conseguenze annesse è davvero complesso. Per tale ragione, Awed, vincitore di questa edizione, ha deciso di registrare un video su Youtube all’interno del quale si è aperto con i fan. Il ragazzo si è scusato in anticipo per il suo essere così su di giri, tuttavia, non si sente ancora molto bene dal punto di vista psicologico.

Quest’avventura lo ha destabilizzato profondamente e gli ha permesso di tirare fuori aspetti di sé che non credeva esistessero. L’isola è un’avventura difficilissima che, se tornasse indietro, non rifarebbe mai. Attualmente è in cura da uno psicologo in quanto sta facendo un’enorme fatica ad abituarsi di nuovo alla normalità. Vivere per più di 80 giorni in una condizione completamente estranea alla realtà lo ha cambiato profondamente.

Il momento più difficile e la volta in cui stava mollando

Nel corso della sua esperienza, il vincitore di questa edizione ha rivelato di essersi trovato più volte a dover combattere da solo le sue frustrazioni e paure. Il momento più brutto era quando doveva guardare il fuoco. In tale occasione, infatti, la sua mente si distaccava completamente dalla realtà e cominciava a vagare verso orizzonti ignoti. Questo lo ha reso vulnerabile e lo ha spinto a fare confessioni private che mai pensava sarebbe riuscito a fare.

Durante il video sfogo su Youtube, poi, Awed ha svelato anche che c’è stato un momento in particolare in cui ha pensato di mollare tutto e andar via. Era il 40esimo giorno ed era davvero esausto, pertanto, manifestò questa necessità. Improvvisamente, poi, ebbe un’illuminazione, cominciò a lavorare sulla sua testa e a capire che l’unico modo per andare avanti era smettere di lamentarsi e utilizzare l’ironia.