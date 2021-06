Samantha Curcio impazzisce sui social: “Il mondo fa schifo per colpa vostra” ecco cosa è successo (VIDEO)

In queste ore Samantha Curcio è stata presa di mira sui social da alcuni haters. Nello specifico, un utente l’ha accusata di essere brutta e grassa, tuttavia, il fondo si è toccato nel momento in cui la persona in questione ha insinuato che la dama non fosse “normale”.

Tali parole hanno fatto perdere letteralmente le staffe alla protagonista, la quale ha registrato un video in cui è apparsa parecchio furiosa. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Gli insulti contro Samantha Curcio

Sono giorni che Samantha Curcio è presa di mira sui social per il suo aspetto fisico. Stavolta, però, qualcuno ha esagerato con le offese spingendo la dama a fare delle considerazioni molto forti. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha preso la parola per scagliarsi contro questo genere di persone. Nel dettaglio ha detto che quando viene insultata non si lascia minimamente scalfire ormai. Ad ogni modo, stavolta è stato tirato in ballo un concetto ben più profondo.

In particolare, infatti, l’utente in questione ha detto che Alessio non è stato in grado di corteggiare una ragazza “normale”. Tale termine ha profondamente indignato Samantha, la quale si è chiesta chi fosse l’addetto a stabilire cosa fosse normale e cosa no. A tal proposito, la dama ci ha tenuto a lanciare un messaggio a tutte le persone che la seguono. Spesso, infatti, viene contattata da ragazze che sono a disagio con il proprio corpo, pertanto, le dicono di fare fatica a trovare un fidanzato. (Continua dopo la foto)

Lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne

I disagi di queste persone, purtroppo, nascono proprio dagli stereotipi inculcati dalla società odierna e da persone come l’autrice del becero commento. Samantha Curcio, infatti, durante il suo sfogo sui social ha detto che se il mondo fa schifo talvolta è proprio a causa di gente come questa che gode nel vedere gli altri soffrire. Fino a quando avrà voce, dunque, la Curcio si batterà per difendere tutte quelle persone che, come lei, hanno sofferto molto a causa dell’aspetto fisico.

Per quanto riguarda Alessio, invece, quest’ultimo ha preferito non replicare a seguito di tutto quello che è accaduto. Il giovane ha pubblicato dei video in cui ha detto che a breve coinvolgerà Samantha in degli allenamenti. Questo non per migliorare il suo aspetto fisico quando, piuttosto, perché lo sport fa bene in primis alla testa.