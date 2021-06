Pamela Prati tornerà come concorrente al GF Vip: “Lì svelerà la verità su Mark Caltagirone”

Pamela Prati tornerà al Grande Fratello Vip

Ebbene sì, Pamela Prati tornerà come concorrente al Grande Fratello Vip a distanza di cinque anni dal sua prima partecipazione. In quell’occasione la soubrette sarda lasciò la casa di Cinecittà con una frase che è diventata iconica: “Mi chiamate un taxi?”.

Era il 2016 quando la prima donna del Bagaglino entrò al GF Vip condotto da Ilary Blasi dove rimase per sole tre settimane. Un’esperienza terminata a causa di un’espulsione provocata da tante irregolarità fatte nel corso della sua permanenza all’interno del loft più spiato d’Italia.

La sua precedente esperienza nella casa di Cinecittà

Per la cronaca, all’epoca Pamela Prati si nascondeva all’interno degli armadi per non farsi riprendere, girava per casa senza microfoni, apriva porte d’emergenza, oppure si intrufolava in delle stanze che erano esclusivamente destinate allo staff del Grande Fratello Vip.

Dopo cinque anni, dove la soubrette sarda tra l’altro è stata protagonista della vicenda Mark Caltagirone, sembrerebbe essere intenzionata a ritornare nella casa più spiata d’Italia dove, naturalmente, potrà promuovere il suo nuovo libro che tratterà proprio del caso che l’ha vista coinvolta con Pamela Perriciolo ed Eliana Michelazzo.

Pamela Prati al Grande Fratello Vip 6

In una puntata di Ogni Mattina su Tv8, l’esperto di gossip Santo Pirrotta ha sganciato una bomba mediatica a cospetto della padrona di casa Adriana Volpe, ormai destinata a esse la nuova opinionista del GF Vip 6 insieme a Sonia Bruganelli.

“Da circa due anni Pamela è sparita dalle scene, non la vediamo più in nessun programma televisivo. Dopo il caso Mark Caltagirone si sono spenti i riflettori. In una recente intervista lei ha raccontato di essere ancora sotto shock. Ha anche rivelato che sta scrivendo il suo secondo libro, in cui parlerà solo del caso Caltagirone, perché nell’altro aveva fatto solo un accenno. Però prima del libro forse Pamela avrà la possibilità di raccontare la sua verità in un reality che partirà a settembre in prima serata su Canale 5. La sua partecipazione è vicinissima. Non c’è ancora una firma, non è ancora tutto certo. Ma con molta probabilità Pamela sarà una delle protagoniste di questo reality che stiamo aspettando da tantissimi mesi. Speriamo che stavolta non chiami il taxi…ogni riferimento è puramente casuale”, ha detto l’uomo.