Grande Fratello Vip 6, svelati alcuni concorrenti: Manuel Bortuzzo e Pamela Prati

Bortuzzo e Prati al GF Vip 6

Sono ormai settimane che gli autori del Grande Fratello Vip sono al lavoro al cast della sesta edizione che prenderà il vi a settembre. Nella giornata di lunedì Santo Pirrotta a Ogni Mattina di Adriana Volpe ha annunciato che sicuramente Pamela Prati farà il suo ingresso nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Oltre all’ex prima donna del Bagaglino, sembra che nella casa più spiata d’Italia entrerà anche Manuel Bortuzzo.

A dare la notizia dell’entrata del nuotatore al GF Vip 6 è stato il portale Dagospia. “Manuel Bortuzzo farà il GF Vip. Partecipare al “Grande Fratello” per far capire a tutti cosa significa essere disabili. E’ l’idea di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore colpito da due proiettili alla schiena due anni fa e rimasto paralizzato“, si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino.

Manuel Bortuzzo dice la sua sul Grande Fratello Vip

Un po’ di settimane fa, Manuel Bortuzzo ha rilasciato una lunga intervista al portale de Il Messaggero-In quell’occasione il nuotatore ha confessato che gli piacerebbe molto partecipare al Grande Fratello Vip. Il ragazzo che ha perso l’uso delle gambe dopo un’aggressione, al giornale ha spiegato anche la ragione che lo spinge a voler entrare nella casa di Cinecittà.

“Mi piacerebbe provare un’esperienza che può essere una sfida, ma che ha anche un valore per gli spettatori. È evidente, la gente non sa come avvicinarsi alla disabilità. C’è un imbarazzo che noi percepiamo al volo. Ci sono persone coraggiose che stanno rompendo questo muro. Una su tutte, Bebe Vio. Ma credo che dovremmo fare di più. Entrare al Grande Fratello potrebbe essere un modo per far capire “cos’è davvero la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime. Insomma, un modo per rompere un muro che è ancora troppo alto. Nelle relazioni quotidiane le persone non sanno davvero come trattare con noi. Talvolta hanno difficoltà ad avvicinarci, ad entrare in contatto fisico con noi”, ha detto lo sportivo.

Pamela Prati al Grande Fratello Vip 6

Sempre a Ogni Mattina, Santo Pirrotta alla padrona di casa Adriana Volpe ha confessato che Pamela Prati sta scrivendo il suo secondo libro sulla faccenda legata a Mark Caltagirone. A quanto pare la soubrette sarda ne parlerà all’interno della casa del GF Vip.

“Però prima del libro forse Pamela avrà la possibilità di raccontare la sua verità in un reality che partirà a settembre in prima serata su Canale 5. La sua partecipazione è vicinissima. Non c’è ancora una firma, non è ancora tutto certo. Ma con molta probabilità Pamela sarà una delle protagoniste di questo reality che stiamo aspettando da tantissimi mesi. Speriamo che stavolta non chiami il taxi…ogni riferimento è puramente casuale”, ha detto l’esperto di gossip.