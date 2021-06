Tale e Quale Show 2021, Carlo Conti sta ultimando il cast: gli ultimi nomi (FOTO)

Carlo Conti e gli autori a lavoro per ultimare il cast

Nonostante le feroci critiche da parte di Pippo Baudo, l’edizione 2021 di Tale e Quale Show tornerà a settembre guidato ovviamente da Carlo Conti. In queste ultime settimane gli autori stanno e lo stesso conduttore toscano stanno chiudendo il cast dei concorrenti che vi parteciperanno.

Oltre all’ex gieffina Stefania Orlando e Alba Parietti, nel format giungerà anche Ciro Priello dei The Jackal, uno dei protagonisti di LOL Chi ride è fuori. Addirittura anni fa provò ad entrare ad Amici di Maria De Filippi. “Feci tutte le selezioni dei provini: all’inizio, a giugno, eravamo 600 ballerini. Poi selezioni a luglio, ad agosto e alla fine a settembre eravamo rimasti in 50. Vidi due volte Maria, partecipai a una riunione con lei e gli autori…Poi alle selezioni per il Serale non venni mai chiamato. Finii tra il pubblico”, ha dichiarato il comico napoletano. Ma andiamo a vedere nel dettaglio chi sono gli altri possibili partecipanti.

I possibili concorrenti del talent di Rai Uno

Oltre ai nimi appena citati, nell’edizione 2021 di Tale e Quale Show potrebbero entrare personaggi molto famosi che renderanno il programma di Carlo Conti pop. Ad esempio gli ex gieffini Maria Teresa Ruta con sua figlia Guenda Goria, Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò.

A loro si aggiungerebbero le cantanti Aba e Gabriella Ferrone, il comico Marco Bazzoni, Sandro Giacobbe, il rapper Moreno ex di Amici di Maria De Filippi, l’ex pugile Patrizio Oliva, il conduttore Peppe Quintale e l’attore di Centovetrine Alex Belli.

Tale e Quale Show 2021: coloro che hanno sostenuto il provino

Ai nomi citati nel secondo paragrafo si aggiungerebbero anche altri che sono stati tirati in ballo dal portale web TvBlog. Ossia l’ex Velina di Striscia la Notizia, Federica Nargi, l’ex conduttrice e concorrente del Grande Fratello, Melita Toniolo.

Ma anche la cantante Francesca Alotta, la conduttrice di Rai Gulp Elena Ballerini, l’ex Miss Italia Francesca Testasecca, la conduttrice di Paperissima Juliana Moreira ed infine il comico Massimo Bagnato.