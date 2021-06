Isolde Kostner stronca Andrea Cerioli: “Spesso arrogante, ho visto delle donne che piangevano”

Isolde Kostner critica Andrea Cerioli

Dopo la sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2021, l’ex campionessa di sci Isolde Kostner ha rilasciato una lunga intervista al portale web SuperGuida Tv. In quell’occasione l’ex naufraga si è tolta qualche sassolino dalle scarpe dicendo la sua sulla faccenda Ilary Blasi e il suo discorso legato alla bellezza naturale. Poi, la sportiva ha detto anche chi è stata la persona meno amica in Honduras.

“La persona con cui ho avuto più difficoltà è stata Andrea Cerioli. Non abbiamo avuto grosse liti ma qualche discussione. Non ci siamo stati simpatici sin dal primo giorno. Mi è sembrato molto duro e poco rispettoso durante le liti verso il suo antagonista. Ho visto anche delle donne che piangevano dopo le liti. Spesso è stato arrogante e poco rispettoso verso il suo antagonista nella lite. Di me diceva che non mi espongo, che stavo sempre da parte. Mi diceva “tu devi dire chi ti sta sulle pa**e. Io gli dicevo: “ma se non ho nessuno da criticare perché devo farlo”. Lui è anche una persona molto simpatica faceva delle battute, ma quando non gli andava bene qualcosa era molto deciso“, ha fatto sapere la donna.

Un’esperienza che porterà sempre nel cuore

Nonostante tutto, la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi per la campionessa di sci Isolde Kostner è stata un’esperienza che ha amato tantissimo e che porterà per sempre nel cuore. La donna ha detto che la cosa più bella in Honduras è stato vivere nella natura.

“Il momento più bello è stata l’ultima settimana quando dormivo da parte, da sola. Una notte che c’era la Luna piena ad un certo punto vedo 3/4 di luna e mi sono accorta che era l’eclissi della Luna. Mi sono sentita privilegiata ad assistere ad una cosa così spettacolare. La cosa più brutta invece era nominare qualcuno con il quale non avevo avuto alcun litigio e nessun problema. Ma non avevo altra scelta“, ha affermato la sportiva.

Isolde Kostner e il discorso sulla bellezza femminile al naturale

Mentre sulla vicenda legata alla padrona di casa del reality show Ilary Blasi, accaduta nel corso della 18esima puntata de L’Isola dei Famosi 15, Isolde Kostner si è voluta togliere qualche svizio.

“Vorrei che si ricordi la bellezza di una donna naturale. Ricordatevi che non per forza dobbiamo essere tutti uguali. Abbiamo tutti davanti la donna ideale, con la figura perfetta, il seno perfetto, il naso perfetto, i capelli perfetti. Vorrei dedicare questo a tutte le donne che non sono così e siamo tutte belle, anche con il seno più piccolo, con i capelli più corti, con i fianchi un più larghi“, ha concluso la sciatrice.