Supervivientes, il conduttore umilia in diretta Valeria Marini: “Hai una verruca qui?”

La versione spagnola de L’Isola dei famosi si divide in tre puntate

Come avevamo accennato tempo fa, rispetto alla nostra Isola dei famosi, la versione iberica Supervivientes con ì i vari spin off in prima serata va in onda tre sere a settimana. Ossia il lunedì, il giovedì e la domenica ed è presentato da bene tre conduttori differenti.

L’appuntamento principale del reality show, quello di metà settimana, è guidato da Jorge Javier Vázquez, mentre lo speciale Conexion Honduras è presentato da Jordi Gonzalez, infine lo spin off Tierra De Nadie in onda su Cuatro è nelle mani di Carlos Sobera. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nelle ultime ore alla donna stellare.

Valeria Marini presa di mira dai conduttori di Supervivientes

Come tutti ben sanno, Valeria Marini ha partecipato all’edizione 2021 di Supervivientes e un paio di settimane fa è stata eliminata. Tuttavia, la soubrette sarda è stata ospite nel salotto di tutti e tre gli show. Nella puntata con il conduttore Jordi Gonzalez l’ex gieffina ha avuto una forte discussione in studio.

Mentre in quella con Carlos Sobera, la prima donna del Bagaglino si è ritrovata davanti l’ex fidanzata di Ivan Gonzalez che l’ha presa per i fondelli davanti a tutti, facendo finta di parlare in italiano. Mentre il presentatore Jorge Javier Vazquez recentemente l’ha messa a forte disagio facendole una domanda inopportuna sul suo neo che ha sopra il décolleté.

Valeria Marini e il neo, il conduttore: “Quella è una verruca?”

Ad apertura puntata di uno dei tre appuntamenti settimanali di Supervivientes, il padrone di casa Jorge Javier Vazquez, parlando proprio con l’ex naufraga Valeria Marini, in un primo momento le ha ricordato il suo herpes nato in Honduras e subito dopo le ha indicato il neo che ha sul décolleté domandandole se fosse una verruca.

“Ma cosa hai qua, una verruca?”, ha detto l’uomo. A quel punto la soubrette sarda ha risposto sorridendo ma visibilmente a disagio: “Questo? E’ un neo non è una verruca! Non me lo tolgo perché dice che è di buon auspicio“.