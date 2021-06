Michele Dentice svela i veri motivi che lo hanno portato a lasciare Uomini e Donne, poi retroscena su Maria De Filippi

Michele Dentice è stato una meteora a Uomini e Donne. Il napoletano ha partecipato all’edizione che si è appena conclusa del programma ed ha generato molto scalpore. Sia la sua presenza in studio ma, soprattutto, la sua uscita, son eventi che hanno suscitato tante domande e perplessità.

A distanza di alcuni mesi, però, il napoletano ha deciso di rompere il silenzio e di fare delle confessioni sul programma condotto da Maria De Filippi. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Le confessioni di Michele Dentice

In una recente intervista, Michele Dentice ha raccontato dei motivi che lo hanno spinto a lasciare Uomini e Donne. Durante la sua esperienza all’interno dello studio di Canale 5, il giovane si è rapportato soprattutto con Roberta Di Padua. Tra i due, però, le cose non sono decollate in quanto lei era molto presa da Riccardo Guarnieri. Inoltre, l’approccio che il giovane ha sempre avuto con le donna ha suscitato molto scalpore.

Ad un certo punto del suo percorso, però, il ragazzo ha deciso di andare via adducendo come motivazione alcuni problemi familiari. Dopo un po’ di tempo dal suo abbandono, però, il protagonista ha fatto altre confessioni. Nello specifico, Michele ha detto di aver attraversato un momento davvero complesso. In quei mesi stava affrontando dei gravi problemi economici. A causa della pandemia, infatti, si è trovato a dover rinunciare a buona parte del suo lavoro, pertanto, ha fatto una certa fatica ad arrivare a fine mese.

Il possibile ritorno a Uomini e Donne

Questo è stato uno dei motivi principali che lo hanno spinto ad allontanarsi dal contesto televisivo. Ad acuire ancor di più il suo stato d’animo di malessere, poi, ci ha pensato la perdita di sua nonna. La donna viveva in casa con lui pertanto vi era profondamente legato. Questo è stato il colpo di grazia che lo ha spinto a desiderare di allontanarsi dai riflettori. Stando a alla sua versione dei fatti, dunque, non c’entrerebbe nulla la presenza di un’altra donna nella sua vita.

Michele Dentice, infatti, ha dichiarato di essere single ed ha fatto un’altra confessione su Uomini e Donne. Nello specifico, ha rivelato che se Maria De Filippi lo contattasse nuovamente per prendere parte al programma lui, quasi certamente, accetterebbe. Nella prossima stagione del talk show di Canale 5, dunque, potremmo assistere a questo e ad altri ritorni inattesi.