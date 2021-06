Spavento in aeroporto per Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: “Le forze dell’ordine sono intervenute subito” (VIDEO)

Andrea Zelletta e la sua fidanzata Natalia Paragoni si sono presi un bello spavento nelle scorse ore. I due si trovavano in aeroporto intenti a prendere un volo quando, improvvisamente, sono stati spiazzati da delle urla.

Il giovane ha avuto la prontezza di prendere subito il cellulare per effettuare delle piccole riprese dell’accaduto. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo ai due ex protagonisti di Uomini e Donne.

Lo spavento di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta in aeroporto

Giornata abbastanza turbolenta quella passata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni i quali si sono presi uno spavento. I protagonisti si trovavano a Milano all’interno di un aeroporto in attesa che venisse chiamato il loro volo. L’ex giefffino stava ascoltando la musica con le cuffie ma, nonostante questo, si è reso conto che stesse succedendo qualcosa di strano. Nel dettaglio, ha detto di aver sentito delle urla. Quando si è girato ha visto un mucchio di persone intente a discutere.

Andrea ha registrato un video volto ad immortalare il momento. In seguito, poi, i due sono saliti sull’aereo ed hanno dato qualche spiegazione in più. Zelletta ha svelato di non essere riuscito a scoprire i motivi della discussione, ad ogni modo, è giunto alla conclusione che alcune persone non stanno bene. Sulla vicenda, poi, è intervenuta anche Natalia, la quale ha chiosato dicendo che l’Italia fosse un paese di esauriti, giusto per riportare una citazione cult degli ultimi tempi.

L’intervento delle forze dell’ordine

Andrea Zelletta ha detto di essersi preso uno spavento in quanto era già teso perché era la prima volta che prendeva un aereo, mentre Natalia Paragoni ha provato a rassicurarlo. I due, però, si sono voluti complimentare con le forze dell’ordine le quali sono prontamente intervenute per sedare la situazione. Malgrado questo piccolo imprevisto, però, il volo è andato piuttosto bene. Una volta giunti a destinazione, però, Andrea e Natalia si sono resi conto di aver sbagliato a fare le valigie.

Con sé hanno portato solo capi leggeri, mentre si sono resi conto che il clima nella località in cui si sono recati non è esattamente estivo, specie nelle ore serali. Stando a quanto trapelato dai social, pare che la coppia felice sia andata a fare visita ad alcuni familiari. Negli scatti in questione, infatti, i due sono in compagnia di una persona anziana che pare essere il nonno di uno dei due.