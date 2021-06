Alessia Marcuzzi fatta fuori da Mediaset? “Pare ci siano seri problemi col rinnovo”

Alessia Marcuzzi: problemi col rinnovo del contratto a Mediaset

Nelle ultime settimane, tra i corridoi di Cologno Monzese, sede storica di Mediaset, circolano delle voci che riguardano il futuro professionale della conduttrice romana Alessia Marcuzzi. Infatti, molti personaggi dello spettacolo che lavorano per il Biscione sono in scadenza di contratto, tra cui anche Maria De Filippi.

Quindi, stando al portale web TVBlog, sembra che la vicenda legata alla Pinella non sia così lineare e scontata come può sembrare. C’è il pericolo che l’ex di Francesco Facchinetti rimanga senza trasmissioni?

Il comunicato del portale TVBlog

Sul noto portale online TvBlog, riguardante il futuro di Alessia Marcuzzi a Mediaset si legge: “Se per Maria De Filippi ormai è certo il rinnovo con Mediaset… per Alessia Marcuzzi pare ci siano dei seri problemi. Secondo le voci che circolano l’azienda guidata da Piersilvio Berlusconi pare nicchi sul fronte rinnovo. Bisbigli, mezze parole, frasi iniziate e non finite, voci basse, discorsi che saltano di palo in frasca una continua ricerca cioè di sinonimi per far capire e non far capire”.

Stando al sito ci sarebbe un giallo in atto rispetto al rinnovo di contratto della conduttrice romana. “Dunque per Alessia poca roba nell’ultima stagione tv e per la prossima? Forse è proprio su questo che si sta discutendo alacremente in questi giorni con Mediaset per un rinnovo di contratto che non appare affatto scontato e con la bilancia che un giorno pende da una parte e un altro giorno pende dall’altra”, conclude la testata.

Alessia Marcuzzi in bilico a Le Iene e senza Temptation Island

A dire il vero, la notizia della messa in onda su Canale 5 di una sola edizione di Temptation Island guidata da Filippo Bisciglia aveva spiazzato tutti i telespettatori del reality show dei sentimenti prodotto da Maria De Filippi. La professionista romana nel frattempo è stata impegnata con la conduzione de Le Iene Show, insieme a Nicola Savino.

Ma anche nel programma di Neri Parenti gira voce che per la prossima stagione possano esserci dei radicali cambiamenti. Infine c’è l’Isola dei Famosi 2021, passata però ora nelle mani di Ilary Blasi. La Pinella è fuori dai giochi a Mediaset? Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.