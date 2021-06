Oroscopo 16 giugno 2021: Vergine propositivi, Pesci più realisti

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 16 giugno 2021 denotano una giornata molto propositiva per i Vergine. I nati sotto il segno dei Pesci devono tenere di più i piedi per terra, mente i Gemelli sono audaci.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Attenzione alle persone a cui potreste pestare i piedi in questo periodo. Siete in una fase un po’ altalenante della vostra vita, pertanto, sarebbe opportuno essere un po’ più cauti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, non sentitevi obbligati a fare necessariamente quello che fa piacere agli altri.

Toro. Oggi è una giornata molto impegnativa, pertanto, vi sarà molto difficile riuscire a tenere alta la concentrazione. Vi cimentate in più attività contemporaneamente e questo vi potrebbe spingere a commettere qualche errore. Occhi aperti anche per le questioni burocratiche e finanziarie.

Gemelli. Se avete qualcosa da dire o volete aprire i vostri sentimenti ad una persona cara, fatelo. Siate attenti alle esigenze del prossimo, tuttavia, non trascurate le vostre. Dal punto di vista del lavoro, invece, l’oroscopo del 16 giugno 2021 vi esorta ad essere più audaci e un pizzico temerari.

Cancro. Se avete da poco cominciato un nuovo progetto professionale meglio non lasciare nulla al caso Siate concentrati e, se necessario, evitate di impelagarvi in troppe cose contemporaneamente. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, siete predisposti a cominciare nuove relazioni.

Leone. Molti di voi, in questi giorni, potrebbero essere stati un po’ scontrosi e polemici a causa di una Luna dissonante. A partire da oggi, però, i dissapori verranno appianati gradualmente. Non siate troppo rigidi e inflessibili per quanto riguarda la vita sentimentale.

Vergine. Oggi siete particolarmente abili e propositivi. Specie per quanto riguarda le questioni professionali potreste essere il punto di riferimento dei vostri colleghi. Questo, però, implica anche la necessità di assumere delle responsabilità importanti. Siate all’altezza dei vostri compiti.

Previsioni 16 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non siate troppo precisi e polemici, specie per quanto riguarda il lavoro. La precisione è sicuramente una cosa positiva, tuttavia, quando essa sfocia nell’essere troppo puntigliosi potrebbe portate alla nascita di qualche problema. In campo sentimentale ci sono delle relazioni da rivedere.

Scorpione. In questo periodo siete molto determinati. Tutto quello che si metterà sul vostro cammino per ostacolare i vostri obiettivi verrà spazzato via dall’entusiasmo e dalla determinazione. Attenti, però, a non pestare i piedi alle persone sbagliate. In amore siete un po’ prevaricatori.

Sagittario. Periodo impegnativo e pieno di cose da fare. L’Oroscopo del giorno 16 giugno 2021 vi esorta a pianificare le prossime giornate. Anche se non amate essere così rigidi, in certi casi è l’unica cosa da fare per riuscire a portare tutto a termine senza intoppi. Dal punto di vista dei sentimenti, invece, siete propositivi.

Capricorno. Momento di tranquillità e serenità con le persone che vi circondano. Se siete single, questo è un ottimo momento per cimentarvi in nuove relazioni e conoscenze. Non pretendete tutto e subito dalle persone che vi circondano. Il fatto che voi siate estremamente altruisti non implica necessariamente che lo siano anche gli altri.

Acquario. Se siete un po’ stanchi, specie dal punto di vista professionale, è giunto il momento di prendervi una piccola pausa e di staccare la spina. A volte anche trascorrere una giornata lontani dalla routine può essere un’ottima soluzione per riprendersi, Cercate di dedicarvi di più a voi stessi.

Pesci. Siete carichi e pieni di spirito d’iniziativa, tuttavia, prestate attenzione al mondo che vi circonda. Talvolta, infatti, siete costretti a fare i conti con la realtà, che non sempre risulta essere all’altezza dei vostri sogni e delle vostre ambizioni. Siate realisti e non ve ne pentirete.