Isola dei Famosi, Isolde Kostner svela un retroscena: “La redazione aveva interesse a farlo”

Isolde Kostner getta ombra sulla redazione de L’Isola dei Famosi 15

Dopo la sua lunga esperienza a L’Isola dei Famosi 2021, l’ex campionessa si sci Isolde Kostner ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano locale Corriere del Veneto. In quell’occasione la sportiva ha raccontato al giornalista della propria avventura vissuta in Honduras. Durante il reality show di Canale 5 condotto 5 da Ilary Blasi, la donna è sempre sembrata lontana dai pettegolezzi e dalle polemiche.

Ma ora, tornata a casa sua, l’ex naufraga si è lasciata andare ad una rivelazione abbastanza forte, dicendo: “Ho avuto spesso l’impressione che la redazione avesse interesse a istigare o riportare in auge le discussioni che si erano smorzate per dare slancio alla diretta”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha riferito.

L’ex naufraga parla della sua esperienza in Honduras

Intervistata dal Corriere del Veneto, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 15 Isolde Kostner ha detto anche “È la tv, bellezza”, verrebbe da dire e infatti anche la ex naufraga si è abituata: “Sapevo che stavo partecipando a un gioco con regole precise che ho imparato abbastanza in fretta e questo faceva sì che la trasmissione non fosse mai noiosa”.

Poi l’ex campionessa di sci Isolde Kostner ha concluso dicendo che in Honduras i mesi sono volati. All’inizio le giornate erano lunghe, non faceva molto oltre a riposare. “Invece, dopo che mi sono data una mossa 56 giorni sono trascorsi in un soffio: facevo legna nel bosco appena sveglia, andavo sugli scogli a raccogliere lumaconi e patelle”, ha asserito la sportiva.

Isolde Kostner e il suo ruolo di leader del gruppo

Sempre nella medesima intervista rilasciata recentemente, l’ex naufraga Isolde Kostner ha detto anche che la cosa più pesante era, da leader, dover fare le nomination. Questo compito l’ha resa più vulnerabile perché i compiti del capo gruppo ti rendono antipatica agli occhi dei compagni d’avventura de L’Isola dei Famosi 2021.

“Però mi piaceva avere un ruolo di primo piano”. E adesso, le mancherà l’Isola? “È un’esperienza ancora molto viva nella mia giornata e nella notte: sono sempre lì con la testa“, ha concluso la sportiva al Corriere del Veneto.