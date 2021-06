Ariadna Romero rifiuta il Grande Fratello Vip: “Non mi sono nemmeno presentata ai casting” sul web è caos (FOTO)

Il cast del Grande Fratello Vip 6 è in continuo divenire, molti sono i rumors in merito a coloro i quali potrebbero prendere parte al programma e tra di loro c’è anche Ariadna Romero. Diversi utenti le hanno chiesto di dare spiegazioni in merito e lei non ha esitato.

Ciò che ha rivelato, però, ha generato molti sospetti. Nel dettaglio, pare che la dama abbia rifiutato di prendere parte al programma, ma al momento non si conoscono i reali motivi celati dietro questa presa di posizione. I fan, però, hanno notato qualcosa di strano.

Le strane risposte di Ariadna sul Grande Fratello Vip

Ariadna Romero entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 6? Stando a quanto rivelato da lei pare proprio di no. Nello specifico, infatti, la protagonista ha risposto ad alcune domande dei fan in merito alla vicenda ed ha fatto confessioni inattese. La dama è sembrata piuttosto seccata dall’insistenza dei fan, sta di fatto che ha smentito in modo drastico tutti i rumors. L’ex di Pierpaolo Pretelli ha detto di non essersi presentata neppure ai casting del reality show, pertanto, almeno in questa edizione, non farà parte del cast.

I toni adoperati dalla donna, però, hanno lasciato trasudare una punta di astio. Per quale ragione la donna avrebbe rifiutato in modo così categorico di prendere parte al programma condotto da Alfonso Signorini? Molti degli utenti del web hanno un loro personalissimo punto di vista in merito alla questione. In particolare, molti ritengono che la dama, in realtà, non abbia mai ricevuto la proposta da parte del conduttore.

Le critiche contro la Romero e la situazione sentimentale

Specie l’influencer Deianira Marzano si è scagliata contro Ariadna Romero accusandola di parlare in questo modo in quanto non è stata minimamente presa in causa per partecipare al Grande Fratello Vip. Se, per contro, Alfonso Signorini l’avesse contattata, lei sicuramente si sarebbe affrettata a partecipare per avere un po’ di visibilità. Al momento, però, la questione non è ancora chiara e i dubbi non sono stati disciolti.

Un po’ più nitida, invece, sembra la situazione sentimentale di Ariadna. Negli ultimi giorni, infatti, sono circolate molte voci sul suo conto inerenti ipotetici flirt. Il primo è stato con Emanuel Caserio, attore che recita nel Paradiso delle signore. Altro nome a cui la dama è stata accostata è quello di Ugo Brachetti Peretti. Tutte queste voci, però, sono assolutamente false in quanto la modella ha detto di essere single.