Sara Affi Fella torna a parlare dello scandalo a Uomini e Donne e delle aziende che l’hanno licenziata: “Non porto rancore” (VIDEO)

In questi giorni, Sara Affi Fella ha risposto alle domande dei fan e tra di esse ce ne sono state anche alcune legate allo scandalo che la vide protagonista a Uomini e Donne qualche anno fa. Ormai è passato parecchio tempo da quando la ragazza fu sbugiardata e costretta a ritirarsi a vita privata.

Ci sono voluti anni per tornare alla vita normale e, adesso, la ragazza ha parlato con calma e serenità di tutto quanto. Nello specifico, si è soffermata anche sulle aziende che l’hanno licenziata a causa di quanto accaduto. Vediamo cosa è successo.

Lo scandalo di Uomini e Donne

Un paio di anni fa Sara Affi Fella si rese protagonista di uno scandalo avvenuto a Uomini e Donne. La protagonista decise di accettare di diventare tronista subito dopo la sua partecipazione a Temptation Island con Nicola, suo ex fidanzato. Lei dichiarò di essere single ma, a distanza di mesi, si scoprì l’enorme bugia. In realtà era sempre stata fidanzata con Nicola e aveva accettato di partecipare al talk show solo per visibilità.

Da quel momento in poi, per lei fu un inferno. Gli utenti del web cominciarono a toglierle il segui e il suo profilo finì per crollare drasticamente. Numerose aziende che, solitamente, si rivolgevano a lei per sponsorizzare i loro prodotti smisero di contattarla in quanto non volevano che il loro brand venisse associato ad una persona come lei. Insomma, fu un vero inferno per la ragazza che, infatti, si cancellò dai social e fece perdere le sue tracce.

I commenti a freddo di Sara Affi Fella

A distanza di mesi, però, Sara Affi Fella decise di riprendere in mano la sua vita e dichiarò di non voler parlare dello scandalo avvenuto a Uomini e Donne. Dopo qualche anno, adesso che la situazione è decisamente tornata alla normalità, la dama è tornata sulla vicenda. A tal proposito, ha detto di non portare affatto rancore verso le aziende che l’hanno allontanata. Ognuno è libero di fare le proprie scelte.

In merito al talk show di Maria De Filippi, invece, si è limitata a dire di non avere molto piacere di parlare della questione. Anche se con il tempo ha superato tutto quello che è accaduto, si tratta di argomenti che non ha molto piacere a menzionare. Ad ogni modo, non ha negato che, ogni tanto, le capita di pensare a quanto accaduto. Quando questo si verifica, la dama ricorda di quanto sia stata male.