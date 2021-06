Isola, Beatrice Marchetti svela un retroscena intimo: “C’è un secchio per tutti” (FOTO)

Beatrice Marchetti risponde alle domande dei follower

Dopo essere tornata dall’Honduras, l’ex naufraga Beatrice Marchetti si è riappropriata del suo canale Instagram. A tal proposito, la modella bresciana ha deciso di rispondere ad alcuni quesiti che i follower le hanno posto grazie all’apposito box domande. Ovviamente tutti gli argomenti affrontati riguardavano la sua esperienza alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi.

“Non avrei mai pensato di arrivare dove dono arrivata. Nessuno avrebbe mai scommesso un euro su di me. Il fatto di avervi stupito e di essermi fatta conoscere davvero per quella che sono è qualcosa che va oltre. La forza, giorno dopo giorno, l’ho trovata e l’ho ricevuta dall’isola. L’isola mi ha riempito di energia, scoprivo che avevo sempre più forza, sempre più energia e davvero sono riuscita a fare delle cose che non pensavo“, ha fatto sapere la giovane.

La modella svela dei retroscena imbarazzanti

Sempre su Instagram, Beatrice Marchetti ha anche parlato di alcuni retroscena un po’ imbarazzanti accaduto a L’Isola dei Famosi, In pratica i follower hanno chiesto alla modella bresciana dove venivano fatti i bisogni “grossi”. A quel punto la diretta interessata ha detto che andavano fatti dentro un secchio comune che veniva cambiato dalla produzione una volta a settimana.

Mentre per radersi avevano un paio di rasoi a testa per tutta la durata del la loro permanenza, ogni donna era munita di assorbenti e molti compagni d’avventura non si lavavano col sapone, dato che la scorta era molto poca e finiva in nemmeno un giorno. “Sono stata fortunatissima. Sicuramente non è facile, il bagno non c’è. Le alternative sono due. O la natura o altrimenti c’è un secchio che viene cambiato ogni settimana. Ad accendere il fuoco non mi ha mai aiutato nessuno. Sono riuscita ad accenderlo grazie ad un acciarino e vi assicuro che utilizzarlo è complicatissimo per chi come me non lo ha mai utilizzato. Le prime volte avevo le dita completamente tagliate”. (Continua dopo la foto)

Beatrice Marchetti e i momenti di sconforto in Honduras

Rispondendo alle domande che i suoi follower le hanno posto su Instagram, l’ex naufraga Beatrice Marchetti ha rivelato anche di aver vissuto un paio di momenti di sconforto quando si trovava a L’isola dei Famosi.

“Le prime notti ho pianto per la solitudine. Ho pianto perché non sapevo come sarebbe potuta andare. Ho vissuto molti momenti di solitudine ed è proprio da quei momenti che ho alzato la testa e mi sono tirata su”, ha rivelato la modella bresciana.