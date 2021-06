Isola dei Famosi, Ubaldo Lanzo: “Non faccio se*so da anni, ma sono gay”

Ubaldo Lanzo si confessa a Non succederà più

Ubaldo Lanzo è stato uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi. Recentemente il cromatologo ha recentemente parlato di se*so e della compagna d’avventura Fariba Tehrani. L’uomo ha fatto parlare di sé e si è dovuto ritirare dal reality show di Canale 5 a causa di un problema di salute, ovvero un forte mal di denti.

A proposito della sua vita sessuale l’ex concorrente ha detto: “Sono bisessuale e più tendente al gay…Non pratico da 28 anni con le donne e da 47 con gli uomini”. L’amico di Roger Garth ha fatte queste dichiarazioni in un’intervista rilasciata a Giada Di Miceli per il programma Non succederà più su Radio Radio. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato.

Il cromatologo parla della sua vita privata

Intervistata a Non succederà più, Ubaldo Lanzo ha detto che con gli uomini non ha mai fatto, però mai dire mai. Poi ha riferito di avere delle corteggiatrici e corteggiatori ma lui crede nel vero amore è finché non sente le campane di San Pietro, non fa nulla.

“Quando l’ho fatto è stato bello. Quando ho fatto quello che dovevo fare con una donna mi è piaciuto. Adesso sono in un periodo cripto asessuato. Però secondo me sono bisessuale più tendente al gay. Vi devo confondere sennò non c’è gusto. Io sono da uomini e da donne sono rainbow, ha asserito l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2021.

Isola dei Famosi, Ubaldo Lanzo su Fariba Tehrani

Ubaldo Lanzo e la madre di Giulia Salemi hanno avuto diverse discussioni sull’Isola dei Famosi e al momento non si sono ancora riappacificati. Le affermazioni fatte da Fariba Tehrani gli hanno dato molto fastidio, mentre con Vera Gemma e Jeda c’è stato un chiarimento.

Appena è arrivata la domanda da parte della giornalista, la sua risposta è stata molto chiara: “Fariba no comment. Quando ci siamo visti in studio, lei mi guardava. Io l’ho salutata, ma lei mi ha risposto ‘ciao a me?’ Salutare è educazione”. Infine ha detto la sua anche sul vincitore de L’Isola 15, Awed.