Anna Pettinelli contro X Factor: “È diventato una scopiazzatura di Amici”

Anna Pettinelli e Aka7even spesso realizzano delle dirette

Dopo avergli fatto da coach ad Amici 20, Anna Pettinelli è diventata una grande amica di Aka7even. Infatti, la speaker di RDS e opinionista de La vita in diretta lo sta seguendo anche fuori e spesso insieme fanno delle dirette su Instagram.

Ed a proposito di live, in una delle ultime la prof del talent show di Canale 5 ha lanciato una frecciatina velenosa ad X Factor, che tornerà quest’anno con un nuovo conduttore ed un nuovo regolamento.

Infatti, pare che il programma musicale di Sky abbia deciso di togliere tutte le categorie. Quindi, non ci saranno più Under Donne, Under Uomini, Over e Gruppi, ma sarà un tutti contro tutti ed ogni coach sarà libero di scegliere chi vuole. L’unica regola è che ognuno deve avere nel proprio team almeno un duo oppure un gruppo.

La nota della produzione di X Factor

In attesa che su Sky sbarchi la nuova edizione di X Factor, è stata diramata una nota. Eccola: “La musica sarà la protagonista. Il talento sarà il nostro unico obbiettivo. Finalmente verranno abbattuti i confini. Quest’anno le nostre squadre ci assomiglieranno per davvero. Via le etichette di genere, età e formazione. Dimenticate Under Donne, Under Uomini, Band e Over! Noi saremo liberi di scegliere gli artisti a prescindere dalle categorie. Ognuno di noi seguirà la propria idea di musica. Questa è una vera rivoluzione. Sarà un nuovo X Factor e non vediamo l’ora. Siamo gasatissimi”.

Anna Pettinelli dice che X Factor copia Amici di Maria De Filippi

Sicuramente anche Anna Pettinelli ha letto la nota diramata dagli autori del talent show prodotto da Sky. Per questo motivo durante una recente diretta Instagram con il cantante Aka7even la coach ha commentato così: “Hai visto che a X Factor hanno tolto le categorie? Fanno tutti contro tutti. È proprio una scopiazziatura terribile di com’è Amici praticamente“.

Arriverà la replica da parte della produzione del programma? Staremo a vedere. Nel frattempo, però, sul web gli utenti si sono lamentati delle parole della donna affermando che casomai è il contrario, ovvero che Amici di Maria De Filippi ha scopiazzato a X Factor.