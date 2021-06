Nicola Savino lascia Le Iene per un altro format, Alessia Marcuzzi fatta fuori da Mediaset?

Nicola Savino lascia Le Iene Show, Alessia Marcuzzi in bilico

A quanto pare l’edizione 2021/2022 de Le Iene Show non sarà più condotta dalla coppia Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Pare che i due artisti abbiano preso delle strade differenti. Il primo, stando a quanto riportato dal portale web TvBlog, il prossimo autunno sarà alla guida di una nuova trasmissione sempre a Mediaset. Mentre alla Pinella non è ancora stato rinnovato il contratto. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo tra i corridoi di Cologno Monzese.

Nicola Savino condurrà un programma dedicato ai vip e bambini

Ebbene sì, Italia 1 sta realizzando un nuovo programma che avrà per protagonisti i bambini ed i vip alle prese con il mondo della scuola. Sembra che tale format pare ruoterà attorno ad un gruppo di celebrità abbastanza ‘ignorante’ che dovranno imparare il programma di quinta elementare aiutati proprio da dei bambini.

Sembra una delle prove che negli ultimi due anni hanno realizzato a La Pupa e il Secchione e Viceversa. Un esperimento, visto i risvolti, che sembra essere piaciuto ai vertici di Mediaset. Nicola Savino che ha lasciato la guida de Le Iene Show avrebbe superato la concorrenza di Piero Chiambretti, anche lui preso in considerazione per presentare questa nuova trasmissione. (Continua dopo il post)

Alessia Marcuzzi: il 2021 sarà per lei un anno sabbatico?

E in tutto questo che fine farà Alessia Marcuzzi? Al momento c’è un velo di mistero sulla permanenza della conduttrice romana in quel di Mediaset. Qualche settimana all’interno della rivista TV Sorrisi e Canzoni, c’era un’intervista alla Pinella che aveva commentato in il suo probabile ritorno a Le Iene.

“Se il prossimo anno sarò a Le Iene? Non so ancora niente. Bisognerebbe interpellare Davide Parenti (il “papà” di “Le iene”, ndr) e chiedergli: “Ma Nicola e Alessia sono troppo vecchi o li potete richiamare?”, ha detto la donna. Quindi, senza la conduzione de Le Iene Show, L’Isola dei Famosi e Temptation Island, per la Marcuzzi il 2021 potrebbe essere l’anno della pausa, come fece la sua collega capitolina Ilary Blasi.