Vera Gemma stronca Valentina Persia: “All’Isola era cattiva. Non ha fatto ridere nessuno”

Vera Gemma contro Valentina Persia

Nonostante L’Isola dei Famosi 2021 sia terminata da un paio di settimane alcuni ex protagonisti del reality show continuano a parlare della loro avventura in Honduras. Certi lo fanno attraverso i loro canali social e altri rilasciando delle interviste a portali web oppure carta stampata.

In tanti si aspettavano che il programma venisse vinto da Valentina Persia a non dal giovane Youtuber Awed. E a proposito della comica romana recentemente Vera Gemma ha parlato con un giornalista del periodico Nuovo Tv criticandola aspramente: “Era cattiva quando faceva le mie imitazioni. Non ha fatto ridere nessuno”. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha raccontato la donna alla nota rivista.

Secondo l’attrice la barzellettiera non ha fatto ridere nessuno

Sempre sull’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti, l’ex naufraga Vera Gemma ha continuato a criticare Valentina Persia, su ex compagna d’avventura de L’Isola dei Famosi 15. Ricordiamo che la barzellettiera romana si è classificata al secondo posto dietro al vincitore Awed. “Aveva un umorismo gratuito nei miei confronti”, ha detto la figlia del compianto Giuliano Gemma.

Secondo quest’ultima in Honduras l’ha dipinta come una donna che passava il suo tempo a fare le sfilata sulla battigia: “Si era fatta un’idea di me che non corrispondeva alla realtà”. I telespettatori, però, hanno molto apprezzato queste imitazioni da parte della comica e si sono sempre divertiti con i modi di fare di quest’ultima.

Vera Gemma torna a parlare di Awed e della sua vittoria

Come accennato prima, nessuno si aspettava minimamente che la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi venisse vinta dal giovane napoletano Simone Paciello, alias Awed. Vera Gemma, intervistata dal settimanale Nuovo Tv, sullo Youtuber che sull’Isola le ha voltato le spalle, ha ammesso: “E’ stato più furbo di me”.

L’attrice romana ha confessato che non andrebbe mai d’accordo con una persona che non le sta simpatica mentre il ragazzo c’è riuscito alla grande. A dire il vero questo reality show è un gioco, quindi come tale va vissuto. Awed è stato un grande stratega e questo suo modo di fare lo ha portato alla vittoria finale con tanto di montepremi.