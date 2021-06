Rosalinda Cannavò ha avuto un lieve malore: “Mi sento debolissima”

Rosalinda Cannavò ha avuto un calo di pressione

Da qualche giorno nel capoluogo lombardo non si respira, finalmente l’estate è arrivata pure lì. Ne sa qualcosa l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 Rosalinda Cannavò che recentemente si è messa a pulire il suo appartamento e ad un certo punto ha accusato un leggero malore. Nello specifico, attraverso delle Stories su Instagram la fidanzata di Andrea Zenga ha informato ai follwer di essersi sentita poco bene.

A quanto pare la 28eene messine mentre stava sistemando la sua casa a Milano ha avuto un calo di pressione. Per tale ragione l’attrice di Furore si è vista costretta a distendersi per un po’ sul divano in attesa di riprendersi. “Ragazzi mi sono dovuta stendere sul divano perché la temperatura altissima mi ha fatto abbassare la pressione…Mi sento debolissima…”, ha detto l’ex gieffina rassicurando i seguaci che non è nulla di grave.

L’attrice siciliana era nostalgica del suo fidanzato Andrea Zenga

Sempre nel medesimo video che Rosalinda Cannavò ha condiviso su Instagram ha fatto sapere che spesso questo caldo a Milano è davvero insopportabile e che si fa fatica a respirare. “C’è un caldo tremendo e non si respira…E’ un attimo che la pressione va giù…”, ha detto l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5. La ragazza ha comunicato anche ai follower che in questi giorni ha sentito tanto la mancanza del suo fidanzato Andrea Zenga.

Infatti l’agente immobiliare approfittando dell’assenza della 28enne che era insieme a Dayane Mello si è recato ad Osimo per stare insieme alla famiglia ed amici. Poi tornando alle pulizie del suo appartamento milanese, l’attrice siciliana ha detto: “Sono veramente KO…”.

Rosalinda Cannavò in assenza di condizionatore si consola con un ventilatore

Sempre nelle Stories di Instagram, immediatamente dopo Rosalinda Cannavò ai suoi seguaci ha confidato che purtroppo al momento non ha un condizionatore nel suo appartamento di Milano. Per questo motivo, per tamponare momentaneamente il problema, la fidanzata di Andrea Zenga ha deciso di acquistare un ventilatore per rinfrescarsi.

“Dopo aver sistemato tutta casa io e Andrea andiamo a comprare un ventilatore perché mi sembra la soluzione più veloce che io possa trovare per allietare questo caldo soffocante…”, ha fatto sapere la 28enne messinese dopo essersi ripresa dal calo di pressione.