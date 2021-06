Awed in un’intervista su Chi rivela le strategie usate all’Isola dei famosi: “Ecco che facevo prima di parlare…” (VIDEO)

Dopo l’esperienza dell’Isola dei famosi, il vincitore Awed ha rilasciato un’intervista al magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini. Durante una chiacchierata con i giornalisti di Casa Chi, infatti, lo youtuber si è lasciato molto andare ed ha fatto delle confessioni in merito alla sua esperienza.

Tra i vari argomenti trattati c’è stato, soprattutto, quello inerente la strategia adoperata per riuscire ad arrivare sino alla fine. Il giovane non si è nascosto dietro un dito ed ha detto di aver spesso agito in modo calcolato.

Awed rivela le strategie in un’intervista

Awed è stato il vincitore dell’Isola dei famosi 2021 e, nel corso di un’intervista, ha rivelato quali tecniche ha adoperato per arrivare fino alla finale. In particolare, il giovane ha ammesso che, inizialmente, ha commesso qualche errore dovuto proprio alla sua inesperienza nel mondo della televisione. In seguito, però, ha cominciato a capire certi meccanismi ed ha messo in pratica una strategia. La prima che ha adoperato è stata quella di abbassare notevolmente le aspettative che gli altri naufraghi avessero su di lui.

Ogni concorrente si è “specializzato” in qualcosa sull’isola. Gilles apriva i cocchi, Angela faceva le porzioni del cibo, altri andavano a pescare e così via. Quando uno di loro smetteva di adempiere a questi doveri rischiava di essere nominato. Per tale ragione, Awed ha preferito adoperare una strategia inversa. Sin dal primo momento ha dimostrato di non saper fare nulla, in modo che nessuno potesse avere aspettative su di lui e rischiare che esse venissero deluse durante l’esperienza.

Le confessioni sul “tradimento” di Vera Gemma

La seconda strategia che Awed ha confessato durante l’intervista, invece, è molto più arguta. Inizialmente, il concorrente era solito prendere di petto certe discussioni e cominciare a sbraitare contro i compagni d’avventura. In seguito ha capito che questo modo di agire non lo avrebbe portato da nessuna parte, pertanto, ha cominciato a contare fino a 10 prima di replicare in modo da apparire sempre calmo e da esprimere i suoi punti di vista in modo preciso e non confuso.

Altra mossa strategica, poi, è stata data dall’allontanamento da Vera Gemma. Quando lo youtuber si è reso conto che la donna non fosse benvoluta dal pubblico da casa, ha capito che si sarebbe dovuto distaccare da lei. A suo avviso, questo non può essere reputato un tradimento in quanto Vera non è una sua parente o amica storica, ma una donna appena conosciuta.