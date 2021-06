Veronica Ursida mostra la sua casa ai fan, poi svela se tornerà a Uomini e Donne (VIDEO)

Veronica Ursida, ex dama di Uomini e Donne, ha registrato una diretta con i fan di Instagram in cui ha mostrato loro la sua casa. In un precedente botta e risposta con i followers la protagonista aveva chiesto ai suoi seguaci se fossero interessati ad un home tour e la maggior parte ha risposto in modo affermativo.

Per tale motivo, i più curiosi sono stati accontentati, ma non solo su questo fronte. La donna, infatti, ha risposto anche ad altre domande, come ad esempio quelle inerenti il suo ipotetico ritorno nel talk show pomeridiano. Vediamo cosa è emerso.

La casa di Veronica Ursida

In una recente diretta Instagram Veronica Ursida ha mostrato ai fan la sua casa. La protagonista si è da poco trasferita in un nuovo appartamento, pertanto, il tutto è ancora in fase di completamento dal punto di vista dell’arredo. Partendo dalla porta d’ingresso, l’abitazione si sviluppa in un piccolo ingressino caratterizzato da due aperture. La prima dà sul soggiorno, molto ampio e confortevole, arricchito dalla presenza di un grandissimo terrazzo, mentre la seconda dà in un disimpegno.

Attraverso tale parte della casa si accede a tutte le altre stanze. Sulla sinistra c’è la porta della cucina, anch’essa abbastanza ampia e abitabile. Successivamente, poi, grazie ad un corridoio arricchito con quadri e decorazioni, si ha accesso alle altre camere. C’è quella di suo figlio, la cabina armadio, la camera da letto e i due bagni. A colpo d’occhio si nota subito la presenza di tanto rosa. Diverse pareti, infatti, sono dipinte con tale colore. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ✨Veronica Ursida✨ (@veronica.ursida)

Le confessioni su Uomini e Donne

Oltre che mostrare a tutti la sua casa, però, Veronica Ursida ha chiacchierato anche con i suoi fan. A tal proposito, si è messa in collegamento con alcuni utenti con cui si è lasciata andare ad una chiacchierata amichevole e conviviale. Tra i vari argomenti trattati, poi, non è potuto non saltare fuori anche Uomini e Donne. Un utente in particolare le ha domandato se è prevista l’ipotesi di un suo ritorno nel programma di Canale 5 a settembre.

In merito a questo argomento, Veronica è stata piuttosto vaga. La protagonista si è messa a ridere e poi ha lasciato uno spiraglio aperto dicendo che, più in là, si vedrà in quanto nulla è mai detto. Ricordiamo che i rapporti tra la dama e la redazione non si sono conclusi in modo estremamente pacifico, pertanto, non è affatto scontato il suo ritorno.