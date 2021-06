Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino si ritrovano nello stesso ristorante, c’è anche il marito di lei: la reazione (FOTO)

Nell’ultimo numero di Chi, magazine in edicola tutti i mercoledì, è presente un gossip molto interessante che riguarda Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Per settimane si è parlato di un ipotetico flirt che ci sarebbe stato tra i due, anche se entrambi hanno sempre smentito la cosa.

Ad ogni modo, di fatti insoliti e incongruenti ce ne sono tanti. In questi giorni, ad esempio, i due vip sono stati beccati insieme allo stesso ristorante. In compagnia della conduttrice c’era anche il marito. Vediamo come ha reagito all’incontro.

L’incontro fortuito tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino si sono trovati al centro della cronaca rosa per diverso tempo a causa di un ipotetico flirt. I due avrebbero avuto degli incontri subito dopo la fine della storia tra il ballerino e Belen Rodriguez. Malgrado i numerosi pettegolezzi in merito, però, i due hanno sempre prontamente smentito tutte le insinuazioni sulla vicenda. Ad ogni modo, la questione non è molto chiara e ad acuire i sospetti c’è stato un recente episodio. Stando a quanto riportato su Chi, Stefano e Alessia si sarebbero ritrovati all’interno dello stesso ristorante ad Amalfi.

Entrambi si trovavano a fare delle escursioni in barca in zona e, guarda caso, hanno deciso di fermarsi a pranzo nello stesso posto. Ad incrementare i gossip, poi, c’è anche il fatto che De Martino avrebbe prenotato un tavolo proprio accanto a quello della conduttrice de Le Iene. La dama ha pranzato in compagnia di suo marito e di altri 8 amici per festeggiare un compleanno. Stefano, invece, era con degli amici.

La reazione del marito della conduttrice

Tutte questi dettagli hanno spinto i più malpensanti a credere che non fossero solo coincidenze, ma altro. Ad ogni modo, nel momento in cui Stefano De Martino si è reso conto della presenza di Alessia Marcuzzi nel locale non ha potuto fare a meno di avvicinarsi a lei. I due si sono salutati calorosamente con un abbraccio, così come è possibile vedere dalle foto scattate dai giornalisti del settimanale di Alfonso Signorini.

Il ballerino, poi, si è avvicinato anche al marito della conduttrice e anche loro due si sono cinti in un bell’abbraccio. Malgrado i tentativi di far sembrare tutto normale, però, sul settimanale si legge che fosse tangibile un certo imbarazzo. Questo potrebbe essere causato dai recenti pettegolezzi che hanno visto protagonisti l’ex della showgirl e la presentatrice Mediaset.