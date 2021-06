Oroscopo 17 giugno 2021: Leone inquieti, Bilancia più pacifici

Le previsioni dell’oroscopo del 17 giugno esortano i Bilancia ad essere risoluti in campo sentimentale. I Leone sono un po’ agitati, mentre i Toro necessitano di qualche cambiamento in amore.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Nei rapporti interpersonali siete un po’ troppo prudenti. Questo vi potrebbe impedire di incappare in qualche delusione, tuttavia, potrebbe anche causare qualche piccolo intoppo. Dal punto di vista del lavoro, invece, meglio non trascurare i dettagli relativi agli ultimi accordi presi.

Toro. Le relazioni stabili, che vanno avanti da diverso tempo, necessitano di una sterzata in positivo. Spesso vi lasciate trascinare dagli eventi e non siete autorevoli nelle decisioni. In campo professionale questo potrebbe portarvi a degli incidenti di percorso o a perdere di credibilità e autorità.

Gemelli. L’Oroscopo del 17 giugno 2021 vi invita a mettere da parte l’orgoglio. Se avete avuto qualche discussione di recente, adesso è il momento di farvi avanti per chiarire. Nel lavoro ci vuole pazienza e, soprattutto, non dovete essere degli sprovveduti. La prudenza non è mai troppa.

Cancro. Se in campo sentimentale siete indecisi su una decisione da prendere, lasciatevi guidare solamente dal vostro cuore. Non siate impulsivi, invece, per quanto riguarda le faccende di tipo professionale. Non lasciate in sospeso le faccende che potreste sbrigare entro oggi.

Leone. Giornata abbastanza inquieta sotto più punti di vista. I sentimenti potrebbero giocarvi qualche brutto scherzo. In campo professionale, invece, dovrete essere bravi a cogliere al volo delle occasioni. Non siate sprovveduti gettandovi a capofitto in cose o situazioni poco gestibili.

Vergine. La Luna è nel vostro segno e questo vi renderà particolarmente dinamici e propositivi. In campo professionale dovete risolvere delle questioni in sospeso, mentre per quanto riguarda i sentimenti dovete essere un po’ più sinceri, sia con voi stessi sia con il partner.

Previsioni 17 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le ultime settimane sono state un po’ burrascose per quanto riguarda i sentimenti. Se avete avuto delle discussioni di recente, meglio metterci una pietra sopra. Questo non è il momento di intavolare grosse discussioni, così come di chiarire vicende troppo spinose.

Scorpione. Alcune risposte potrebbero fare un po’ di fatica ad arrivare, specie per quanto riguarda la sfera professionale. In amore, invece, apritevi di più con le persone a cui tenete. Spesso tendete a tenere tutto dentro e questo potrebbe portare alla nascita di problemi irrisolti.

Sagittario. La soluzione migliore è sempre il dialogo. L’Oroscopo del 17 giugno esorta i nati sotto questo segno ad essere sinceri e a comunicare eventuali dissensi. La cosa importante, però, è essere diplomatici e parlare con una certa calma senza urtare la sensibilità delle altre persone.

Capricorno. Sul lavoro urge un cambiamento. Alcuni aspetti della vostra vita vanno rinnovati, l’importante è seguire sempre quelle che sono le vostre passioni e aspirazioni. In campo sentimentale, invece, potrebbero esserci degli alti e bassi dovuti alle divergenze di opinione.

Acquario. Alti e bassi per quanto riguarda i sentimenti. Se ci sono delle questioni in sospeso meglio chiarirle prima dell’arrivo del fine settimana. Cercate di essere risoluti su alcune questioni ed evitate di procrastinare, specie se si tratta di faccende che hanno a che fare con la sfera professionale.

Pesci. Le discussioni in amore potranno essere risolte molto presto. Non siate troppo esigenti con il partner e, soprattutto, evitate di intavolare discussioni laddove non sia strettamente necessario. In campo professionale, invece, è favorita la creatività.