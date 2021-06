Awed: “Io come Zorzi? Non direi, dopo l’Isola dei Famosi voglio fare il conduttore”

Awed si confessa dopo la vittoria de L’Isola dei Famosi 2021

Come tutti ben sanno il giovane Youtuber Awed è il vincitore della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Nonostante il trionfo il napoletano non vorrebbe più tornare in Honduras, come naufrago.

Lo ha confermato lui stesso nel corso di una recente intervista al portale web Leggo. In quell’occasione il ragazzo si è raccontato a 360 gradi, parlando dei momenti difficili trascorsi, ma anche del suo ritorno alla vita di tutti i giorni qui in Italia.

Lo Youtuber al momento non ha sentito nessun altro naufrago

Simone Paciello, in arte Awed ha parlato del suo lungo percorso a L’Isola dei Famosi 2021, facendo capire cosa è accaduto e cosa è stato detto in questi ultimi tre mesi. Dopo aver fatto un punto della situazione, solo allora tornerà a mettersi in contatto con i suoi ex compagni d’avventura che ancora non ha sentito.

“Non ho rivisto nessuno, quando vedo tre messaggi su WhatsApp mi viene l’ansia, volevo dedicare una chiamata a tutti, da Beppe Braida ad Angela, sto cercando info sul mio percorso fatto, e voglio tempo per me, voglio farmi un’idea di quanto detto e successo, mi interessa molto”, ha detto il giovane Youtuber al sito internet Leggo.

Awed non vuole essere paragonato a Tommaso Zorzi

Per quanto riguarda il futuro professionale di Awed, messa da parte l’esperienza con L’Isola dei Famosi 2021, il ragazzo ora sogna di fare il conduttore. Ha partecipato al reality show di Canale 5 solo per avere una vetrina importante e mettersi in mostra davanti al grande pubblico. Ma adesso il giovane aspira a qualcosa di più grande. Intervistato da leggo, l’ex naufrago ha riferito: “C’è il mondo della conduzione che mi affascina tantissimo. Mi piacerebbe poter entrare in contesti televisivi dove il mio tipo di conduzione possa essere di tipo spontanea”.

Ma Simone Paciello non vuole essere assolutamente paragonato a Tommaso Zorzi precisando che non sono proprio la stessa cosa: “Tommaso al GF ha “forzato” questa cosa perché ha smosso tanto pubblico, però se ci siamo è perché abbiamo un talento e qualcosa da raccontare. Siamo messi entrambi sullo stesso gradino, ma sono due percorsi differenti, anche i due reality sono completamente agli antipodi”.