Vera Gemma vuota il sacco: “Mi hanno emarginata a L’Isola dei Famosi”

Vera Gemma rivela di essere stata vittima di mobbing

Senza ombra di dubbio Vera Gemma è stata una delle protagoniste femminili della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. A distanza di un paio di settimane dal termine del reality show vinto da Awed, l’attrice romana ha rilasciato una lunga intervista per il periodico Novella 2000. In quell’occasione la fidanzata di Jedà ha parlato della sua esperienza in Honduras non facendo mistero che ha avuto diverse difficoltà di ambientarsi con gli altri concorrenti.

Infatti, secondo lei gran parte del gruppo le è andato contro e lei lo considera un vero e proprio mobbing nei suoi confronti. “Ad un certo punto non sapevano più come attaccarmi e hanno iniziato a farmi una sorta di mobbing estromettendomi da ogni mansione…”, ha tuonato la donna asserendo che molti ex suoi compagni d’avventura hanno avuto un comportamento assurdo.

L’ex naufraga parla di Valentina Persia

Intervistata da Sanchez per Novella 2000, quest’ultimo ha fatto presente a Vera Gemma che la più accanita nei suoi confronti è stata Valentina Persia. A quel punto l’attrice romana ha confidato che in quelle settimane ha provato in tutti i modi di instaurare un rapporto pacifico con la barzellettiera ma purtroppo non c’è riuscita. “Ho provato in mille modi ad esserle amica, solo che lei mi ha sempre allontanata…”, ha riferito la fidanzata di Jedà.

Quest’ultima, inoltre, ha confidato che la comica forse provava un certo fastidio nei suoi confronti, tuttavia di lei pensa che ha una grande personalità. “Spesso si appoggiava agli altri per avere più sostegno…”, ha detto Vera sull’ex compagna d’avventura de L’Isola dei Famosi 15.

Vera d’accordo con Moser di non fare la proposta di matrimonio a Checu in tv

Poi il giornalista del settimanale Novella 2000 ha chiesto a Vera Gemma una sua opinione sul fatto che in Honduras Ignazio Moser si sia rifiutato categoricamente di fare una proposta di matrimonio alla storica fidanzata Cecilia Rodriguez.

A quel punto, l’ex naufraga romana senza nascondersi dietro un dito a Sanchez ha detto che certe cose devono essere fatte in privato e non davanti a milioni di telespettatori. “Se il mio Jeda mi avesse fatto la proposta in Tv avrei accettato l’anello ma poi avrei lasciato la questione in sospeso fino al mio ritorno…”, ha concluso l’attrice romana.