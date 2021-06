Cartomanzia: è boom di ricerche online, ecco come trovare servizi a basso costo

Consultare le carte è una possibilità che può aprire spunti alternativi sulle tematiche che interessano. Un’occasione per esplorare in modo creativo i pensieri che pongono interrogativi nel quotidiano. Nel tempo, l’interesse verso la cartomanzia è cresciuto come testimoniato dall’emergere di una tendenza ben definita. È stato infatti rilevato un incremento delle ricerche online volte a rintracciare i servizi più convenienti.

Guardare alla realtà da una prospettiva diversa è un’occasione che da sempre incuriosisce le persone. Da questo punto di vista scegliere di avvalersi della cartomanzia e della lettura di carte e tarocchi è una possibilità creativa che può avere il suo fascino.

Sembra voler attestare questo la tendenza che vede una parte degli italiani interessarsi a questi strumenti creativi.

È stato difatti rilevata una crescita delle ricerche online volte a rintracciare professionisti che si dedichino in via esclusiva a questi percorsi. Nel dettaglio, c’è un forte interesse verso le proposte di cartomanzia a basso costo in svizzera messe a disposizione da portali come cartomanziasvizzera.ch, che consentono di avvicinarsi a questa arte divinatoria a prezzi convenienti.

Tarocchi e carte oracolo: una distinzione interessante

Nella quotidianità si parla di frequente di leggere le carte intendendo con questo riferimento un insieme variegato di possibilità.

Ecco perché in special modo quando si approccia per la prima volta questa tematica può essere utile effettuare una semplice distinzione. A questo proposito dunque può essere interessante sapere che in commercio sono disponibili in via principale due strumenti differenti.

All’interno del settore si distingue fra tarocchi e carte oracolo. I primi si compongono di un set ben definito in cui trovano posto gli arcani maggiori e gli arcani minori. Ogni carta contiene una serie ampia di simboli e di figure che si richiamano anche ad archetipi estremamente conosciuti. Esempi noti sono: la torre, la luna, l’eremita o l’imperatore, solo per citarne alcuni. Gli arcani minori si dividono a loro volta in quattro semi, ovvero: coppe, bastoni, spade e denari.

Le carte oracolo al contrario possono essere slegate dai tarocchi, ma presentano comunque un simbolismo implicito molto forte. A tal proposito è bene segnalare che sono stati creati mazzi di carte che si richiamano alle tematiche e agli immaginari più diversi. Di frequente nel mazzo possono essere riportati anche sotto forma artistica elementi del mondo naturale e animale, raffigurazioni di concetti. In associazione, poi, in alcuni casi la carta viene corredata dall’aggiunta di frasi o di singole parole che indirizzano ulteriormente il significato che il cartomante andrà a ricavare dalla lettura.

Esplorare la quotidianità con la cartomanzia

Già osservando questa prima distinzione si possono ricavare ulteriori informazioni rilevanti. La stessa forma concreta che hanno assunto questi oggetti inoltre può aiutare a comprendere più in profondità le possibilità che si presentano all’utente interessato. Si parla, infatti, di carte ovvero di uno strumento che almeno nelle sue origini è sempre stato utilizzato per divertirsi e giocare con l’intuito.

Attraverso la cartomanzia allora le persone sanno di poter avere uno sguardo differente, anche creativo, sugli eventi e sulle giornate vissute. Una possibilità, che grazie a simboli e figure archetipiche, può aprire la mente a nuove riflessioni o spunti alternativi. Le carte e i tarocchi tramite la loro funzione ludica e creativa diventano infine oggetti che possono stimolare punti di vista originali o inconsueti.

Una volta scelto lo strumento preferito si può quindi procedere con la lettura vera e propria. Un’operazione che si legherà a filo doppio con l’estrazione di alcune carte, che saranno poi il fulcro centrale che porterà all’emergere delle interpretazioni fornite dal cartomante della propria specifica situazione.