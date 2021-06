Temptation Island, presentate le prime due coppie, sul web è gossip: “Puzza già di tradimento” (VIDEO)

In queste ore, lo staff di Temptation Island sta provvedendo a far conoscere ai telespettatori le prime coppie che hanno preso parte a questa esperienza, per adesso ne sono state presentate due. Entrambe sembrano essere fatte da ragazzi estremamente svegli e in grado di creare dinamiche molto interessanti.

Nello specifico, tra di loro ci sono due ragazzi che stavano per sposarsi l’anno scorso, ma poi hanno dovuto rinunciare a causa della pandemia. Gli altri due, invece, sembrano essere impelagati in un problema di gelosia. Vediamo tutto nel dettaglio.

Claudia e Ste sono la prima delle due coppie di Temptation Island

La prima delle due coppie appena presentate di Temptation Island è quella formata da Claudia e Ste. I due stanno insieme da quattro anni e mezzo e sono coetanei. Lo scorso primo agosto sarebbero dovuti convolare a nozze, purtroppo però, a causa della pandemia da Covid, sono stati costretti a rimandare. Nell’ultimo anno, però, le cose non sono andate esattamente nel migliore dei modi tra loro. Specie lei ha cominciato ad avere dei dubbi sul suo fidanzato.

Proprio per tale ragione, ha deciso di scrivere alla redazione del programma incentrato sulle tentazioni per capire se il loro sentimento sia abbastanza forte da affrontare un matrimonio. Lui, invece, è sembrato essere più convinto dell’amore che prova per la sua donna, sta di fatto che ha detto di aver accettato di partecipare al reality show per darle qualche dimostrazione in più. Il video in questione è stato pubblicato sui social e molti utenti si sono sbizzarriti con i commenti. (Continua dopo il video)

Valentina e Tommaso sono gli altri due partecipanti

Diverse persone, infatti, hanno commentato la clip dicendo di sentire già puzza di tradimento, specie da parte di lei. Il suo modo di esporre i fatti, dunque, pare non abbia convinto molto i telespettatori della trasmissione. Ad ogni modo, se questa coppia ha già generato parecchio sgomento, la seconda è ancora più intrigante. Essa è formata da Valentina e Tommaso. I due stanno insieme da un anno e sette mesi e a dividerli c’è un’importante differenza di età.

Lei ha quasi 40 anni, mentre lui 21. Questa differenza generazionale ha reso il giovane profondamente geloso della sua compagna. Quest’ultima, infatti, ha detto di non poter fare assolutamente nulla. Loro, dunque, hanno deciso di unirsi alle coppie di Temptation Island per mettere alla prova la gelosia e capire se entrambi possano fidarsi ciecamente l’uno dell’altra.