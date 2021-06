Ex coppia di Temptation Island, molto discussa, in dolce attesa: dalla “malattia delle donne” alla paternità (FOTO)

Da pochissimo, una ex coppia di Temptation Island ha annunciato di essere in dolce attesa. I protagonisti di questo scoop sono Oronzo Carinola e Valentina De Biasi. I due sono divenuti famosi al pubblico del reality show per i bizzarri comportamenti adoperati da lui durante la partecipazione al programma.

Numerosi sono stati i pettegolezzi e anche le parodie legate soprattutto al momento del loro incontro al falò di confronti. Ad ogni modo, dopo tante polemiche e ostacoli, i due sono riusciti ad abbattere tutte le barriere e a costruire basi solide per la loro felicità.

L’annuncio dell’ex coppia di Temptation Island

L’ex coppia di Temptation Island, formata da Oronzo e Valentina, è in dolce attesa. A dare l’annuncio ufficiale sono stati i diretti interessati attraverso un post su Instagram. I due hanno pubblicato uno scatto in cui appaiono insieme, abbracciati e felici. Tra le mani stringono il risultato di un’ecografia dalla quale si evince la gravidanza. Lui è stato molto sintetico nello spiegare l’accaduto e si è limitato a dire di provare delle emozioni bellissime.

Inoltre, ha aggiunto che le gioie più belle sono quelle che non riesci a spiegare. Lei, invece, è stata un po’ più prolissa. Nello specifico, infatti, Valentina ha detto che, finalmente, i due sono riusciti a trovare la felicità insieme. Entrambi hanno vissuto momenti indescrivibili quando hanno ascoltato per la prima volta il battito del cuore del bimbo o della bimba che lei porta in grembo. Al di sotto dei post in questione, naturalmente, sono stati moltissimi i messaggi di auguri e di congratulazioni. (Continua dopo i post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da oronzo carinola🌟 (@oronzocarinola88)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑽𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒂 𝑫𝒆 𝑩𝒊𝒂𝒔𝒊 🧡 (@valentina_debiasi)

Oronzo e Valentina in dolce attesa, i pregressi

Tra di essi ci sono stati quelli di qualche ex coppia di partecipanti di Temptation Island i quali si sono congratulati per la dolce attesa. Ad ogni modo, tra i vari commenti non mancano quelli stupiti di alcuni utenti che ricordano perfettamente il trascorso dei due protagonisti. Nel dettaglio, infatti, i due si sono resi famosi per un eccentrico falò di confronto.

In tale occasione, lei gli rinfacciò tutte le marachelle commesse da lui durante la permanenza nel villaggio. Il cavaliere, però, per giustificare i suoi errori disse di avere un problema, ovvero, disse di essere affetto dalla “malattia delle donne”. Tale frase fece il giro del web in un batter d’occhio e divenne anche la frase cult di parodie e hit che si sono sentite per tutta l’estate.