Isola dei Famosi, Matteo Diamante e le pulsioni se*suali: “Ogni tanto ce lo avevo anche io…”

Matteo Diamante si confessa a Radio Smeraldo

In una recente intervista l’ex tronista Andrea Cerioli ha confessato che durante la sua permanenza a L’Isola dei Famosi 15 non ha mai avvertito strane voglie e che nelle parti basse era: “una perenne calma piatta”.

Qualche giorno fa l’ex Pupo Matteo Diamante è stato intervistato a Radio Smeraldo confessando che nonostante la sua fama di latin lover, in Honduras i suoi istinti erano com0pletamente spariti. A differenza del fidanzato di Arianna Cirrincione, il giovane genovese ha precisato che ogni tanto ha avuto qualche segno di vita.

L’ex Pupo parla di questioni intime accadute in Honduras

Intervistato da Matteo Bortone per Radio Smeraldo, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi Matteo Diamante ha svelato dei particolari intimi accaduti durante la sua esperienza nel reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

“Ho passato tanto tempo da solo o con le donne. Le ragazze erano quelle che facevano più di tutti. Una naufraga avrebbe scelto me per la notte romantica? Forse è Emanuela Tittocchia? C’ho beccato. Lei è una gran bella donna e avrei accettato l’invito. Mi sarebbe piaciuto passare quella notte con lei. Anche se vi posso garantire ragazzi, che nonostante la mia attitudine ad uscire con le ragazze e ad avere notti di fuoco, lì dentro pensate a tutto tranne che a quello. Hai l’energia a tappeto, che psicologicamente non pensi a quella cosa. Si perde tutto, anche la voglia, quella passa. Ogni tanto però qualche seno di vita c’era in quelle zone, ce l’avevo anche io dai”, ha affermato l’ex Pupo.

Matteo Diamante inviato di una trasmissione

Durante la sua lunga intervista concessa a Radio Smeraldo, l’ex Pupo Matteo Diamante oltre a parlare de L’Isola dei Famosi 2021 ha svelato una chicca sul suo futuro professionale. In pratica l’ex naufrago farà l’inviato di un programma.

“Non posso dare troppe anticipazioni. Primo a livello scaramantico e poi a livello di contratto. Spesso in questi lavori ti fanno firmare dicendo che non si possono dire certe cose. Posso rivelare però che mi hanno chiesto di fare l’inviato/co conduttore. Questa cosa potevo dirla a tutti. Questo è quello che vorrei fare io, passare dai miei canali social dove sono il “conduttore” a farlo altrove. Questa proposta lavorativa mi è appena arrivata. Anche perché calcolate che sono arrivato in Italia da 7 giorni”, ha concluso il genovese.