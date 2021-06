Valentina Persia su Brando Giorgi: “Bugiardo, non mi piace umanamente, non lo frequenterò mai”

Valentina Persia dopo L’Isola dei Famosi 15

Senza ombra di dubbio Valentina Persia era la favorita per la vittoria finale de L’Isola dei Famosi 2021. Tuttavia la comica romana si è dovuta accontentare il secondo posto dietro allo Youtuber Awed. E a proposito di quest’ultimo pare che abbia deluso parecchio la barzellettiera che nel corso di una recente intervista a Casa Chi ha svelato cosa non ha fatto Simone Paciello in Honduras.

La comica contro Brando Giorgi

Intervenuta a Casa Chi l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 15 Valentina Persia ha sparato a zero contro un suo ex compagno d’avventura in Honduras. Si tratta di un attore che ha dovuto lasciare il gioco a causa di un infortunio all’occhio.

“Il peggior naufrago umanamente? Sicuramente Brando Giorgi. Che oltretutto ha anche sottolineato che non mi aveva mai conosciuto prima, bugiardo, perché abbiamo fatto Caterina e le sue figlie insieme. Me lo ricordo perfettamente che eravamo insieme. Lui ha omesso e mi batteva pure l’occhietto quando lavoravamo, ma io non gliel’ho data vinta, non gliel’ho data proprio. Non mi è piaciuto proprio umanamente. In studio un leone, in spiaggia il niente proprio. Lui ha anche detto che ho provato ad accendere il fuoco con gli occhiali, insomma lasciamo perdere che è meglio”, ha detto la cabarettista.

Mentre il concorrente che si porta dietro nella vita è sicuro Ignazio Moser, Matteo Diamante. Secondo Valentina tutte le donne dovrebbero avere uno sportivo come Moser nella propria vita, perché per lei è un ragazzo davvero splendido. “Poi mi piace Angela Melillo, Francesca Lodo e anche Andrea Cerioli. Con lui è nato un sentimento che spero continui fuori dal reality. Perché non nomino Awed, è l’unico che alla fine in aeroporto non mi ha salutata“, ha asserito l’attrice.

Valentina Persia e l’accusa di razzismo

Nel corso della lunga intervista a Casa Chi, Valentina Persia ha parlato anche di un argomento molto delicato. Quando si trovava in Honduras la barzellettiera romana è stata accusata di razzismo nei confronti di Fariba Tehrani.

“In realtà mi piacerebbe ritrovarla fuori. Pensavo di aver trovato la chiave per un rapporto con lei. Io sono romanaccia e lei molto permalosa. Dopo L’Isola però le ho mandato un messaggio. La reputo una persona molto simpatica e particolare. Per questo è stata un’imitazione simpatica. A me faceva un sacco di simpatia. Mi è dispiaciuto leggere che ci sono state delle forme di razzismo nei suoi confronti. Perché io imito lei, non ho mai imitato la provenienza. Facevo solo un suo intercalare. Quando uno è particolare viene imitato, quelli che non sono imitabili sono quelli che passano e non lasciano la scia”, ha concluso l’ex naufraga.