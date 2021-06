Barbara D’Urso torna a settembre con Domenica Live? Giuseppe Candela smentisce (FOTO)

Barbara D’Urso torna a con Domenica Live? Il rumor

Dopo le voci di un possibile addio al format, pare che Mediaset avrebbe deciso di far tornare Domenica Live nel palinsesto di Canale 5 il prossimo settembre. Qualche settimana fa la padrona di casa Barbara D’Urso durante l’ultima puntata aveva lasciato aperta la possibilità di un addio definitivo alla storica trasmissione della domenica pomeriggio della rete ammiraglia.

Inoltre, gli ascolti non proprio esaltanti, anche dopo il ritorno della versione allungata, non avevano per nulla convinto i vertici del Biscione. Infatti, si era ipotizzata una sostituzione di Carmelita con Lorella Cuccarini e Stefano De Martino. Secondo le ultime voci che circolano in rete, pare che Lady Cologno non lascerà affatto il suo posto, ma che la sua trasmissione andrà di nuovo in onda dalle 17.15 fino alle 18:40 e anticipato da un nuovo format.

Lorella Cuccarini e di Stefano De Martino con un nuovo format domenicale

Stando ai rumors forniti da Italia Oggi, Barbara D’Urso non lascerà il suo posto nella domenica pomeriggio di Canale 5. Il suo programma Domenica Live infatti, del quale si era ipotizzata la cancellazione definitiva, dovrebbe tornare in onda a partire dal prossimo settembre.

A differenza del talk show serale Live Non è la D’Urso del quale sembra che sia stato definitivamente tolto dal palinsesto della rete ammiraglia. A quanto pare, prima del suo show domenicale potrebbe andare in onda un nuovo format con protagonisti Lorella Cuccarini e di Stefano De Martino.

Giuseppe Candela su Twitter smentisce la notizia

Tuttavia, anche il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela ha letto la notizia sul portale web ItaliaOggi.it inerente al ritorno di Barbara D’Urso con la sua Domenica Live sulla rete ammiraglia Mediaset.

Per tale ragione il professionista che scrive anche per Il Fatto Quotidiano ha seccamente smentito sul suo account Twitter dicendo: “La notizia a me non risulta e non trova conferme…”. Dunque, dove sta la verità su Carmelita? Quest’ultima tornerà davvero con il suo format domenica dopo la riconferma nella prossima stagione tv di Pomeriggio Cinque? Staremo a vedere.