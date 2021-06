Francesco Oppini e Tommaso Zorzi hanno litigato? “Manca la complicità di un tempo”

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi hanno litigato? L’ipotesi

Mercoledì sera molti personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo si sono recati in un uovo ristorante di Milan che nel giro di pochissimo tempo è diventato abbastanza popolare nel capoluogo meneghino. Tra questi c’era anche Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Oltre i vip era presente pure il paparazzo del sito internet Whoopsee.

E proprio quest’ultimo subito dopo ha condiviso su Instagram un filmato dove si nota chiaramente una certa freddezza tra l’opinionista de L’Isola dei Famosi e il figlio di Alba Paritti. In pratica, hanno fatto sospettare che i due ex gieffini possano aver litigato recentemente. “Sembra però mancare la complicità di un tempo tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi…”, si legge sul social. Per caso c’entrano le dichiarazioni di Francesco dove ha invitato l’amico a dire ogni tanto no?

Rapporti freddi tra i due ex gieffini

Sempre sul sito Whoopsee si legge che molti sostenitori della coppia di amici da giorni hanno notato di una perdita di affiatamento tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. “Da un po’ i fan si chiedono che fine abbia fatto l’affiatamento…”, si legge sul portale. E naturalmente la clip condivisa da Whoopsee non ha fatto altro che aumentare i sospetti sull’attuale rapporto tra il figlio di Alba Parietti e il rampollo meneghino.

“La distanza di ieri sera non fa che aumentare le domande…”, c’è scritto sul social del sito. Nel frattempo, c’è da sottolineare che su Twitter l’influencer milanese ha avuto uno strano sfogo immediatamente dopo questa cena nel famosi ristorante.

Tommaso Zorzi sbotta contro un’utente che lo ha offeso

Come accennato prima, attraverso delle Stories su Instagram Tommaso Zorzi ha condiviso dei messaggi abbastanza offensivi che ha ricevuto in privato da una donna. Stanco di questi attacchi gratuiti sui social, l’influencer milanese ha voluto denunciare pubblicamente questa faccenda.

“Mi scrive da mesi a questa parte certe cose nel messaggi privati…”, ha scritto il vincitore del Grande Fratello Vip 5. Naturalmente, dopo essere venuti a conoscenza della vicenda tantissimi suoi follower si sono riversati sul canale per stargli vicino e fargli sentire la propria solidarietà.