Isola dei Famosi, Fariba Tehrani sbotta: “Trattata come una figliastra”

Fariba Tehrani parla dopo L’Isola dei Famosi 15

Dopo la sua lunga avventura in Honduras per L’Isola dei Famosi 2021, Fariba Tehrani si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Tornata a casa dai suoi affetti, la madre di Giulia Salemi ha recentemente rilasciato un’intervista a Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini.

La parrucchiera persiana oltre ad aver parlato di come è stato il suo percorso nel reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha fatto anche delle pesanti affermazioni.

Le pesanti dichiarazioni della madre di Giulia Salemi

Ebbene sì, l’ex naufraga Fariba Tehrani è davvero inviperita e durante una chiacchierata col giornalista del settimanale Chi ha puntato il dito contro tutti: “Mi hanno trattata come una figliastra. Per fortuna però non sono stata trattata da orfana”. Ma che cosa ha scatenato questa specie di isolamento cui la donna sarebbe stata condannata dal resto del gruppo?

“Sono entrata nel gruppo dopo tre settimane, quando già si erano formate le alleanze, soprattutto i magnifici cinque: Valentina Persia, la capogruppo, Gilles Rocca, il primo soldato, e poi Francesca Lodo, Roberto Ciufoli e Angela Melillo. Appena sono arrivata mi sono fatta in quattro per tutti. I miei amici mi chiamavano madre Teresa di Calcutta. Ho persino “moltiplicato il riso“. Mi hanno attaccata dal gruppo dei cinque, mi vedevano come rivale”, ha fatto sapere la figlia di Giulia Salemi.

Fariba Tehrani sui suoi ex compagni d’avventura

Intervistata dal periodico Chi, Fariba Tehrani ha continuato così il suo sfogo: “Sparlavano di tutti quando le telecamere erano lontane e stavano la notte fino a tardi a parlare a voce alta”. Quando la figlia di Giulia Salemi a provato a spiegare all’ex calciatore della Lazio Paul Gascoigne che tutto il gruppo parlava male di lui, loro si sono rivolti contro da quel momento si è scatenato l’inferno.

Infatti, la persiana ad un certo punto si è trovata tutti i contro, compreso lo sportivo perché secondo lei lo hanno convinto che era una bugiarda. Facendo un bilancio sugli altri concorrenti, la parrucchiera ha voluto salvare tutti tranne Rosaria Cannavò. Perché anche se lei le avrebbe dato il cuore la ragazza le ha buttato fango addosso. Mentre su Valentina Persia: “Ha influenzato tutti, anche se poi lo hanno scoperto”.