Paura per Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: interviene la Polizia (FOTO)

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni impauriti nell’aeroporto di Milano

Recentemente Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni hanno vissuto dei momenti molto concitati mentre si trovavano all’interno dell’aeroporto di Milano. Ad un certo punto, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne e la ragazza che ama hanno udito delle urla immani, mentre l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha avuto la prontezza di prendere immediatamente lo smartphone per fare delle riprese di quanto successo. Vediamo nel dettaglio cosa è capitato alla coppia nata nel programma condotto da Maria De Filippi.

L’ex tronista filma tutto col suo cellulare

Qualche giorno fa Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno passato delle ore davvero piene di paura. Oltre al pensiero di prendere l’aereo per spostarsi in un’altra città, la coppia nata all’interno del dating show di Maria De Filippi ha dovuto fare i conti con un grattacapo davvero spiacevole.

Tutti e due si trovavano nell’aeroporto di Milano Malpensa in attesa che venissero chiamati al gate per partire. L’ex gieffino stava ascoltando la musica con le cuffie, tuttavia è riuscito a sentire delle voci che lo hanno fatto spaventare parecchio. Nello specifico, il giovane si è accorto che delle persone che stavano discutendo animatamente utilizzando un tono di voce abbastanza alto.

Lite in aeroporto, Andrea e Natalia dicono la loro sui social

L’ex tornista di Uomini e Donne, avendo il cellulare in mano ha anche registrato un filmato immortalando tutto quello che stava accadendo in aeroporto, per poi raccontare qualcosa di più ai follower una volta salito sull’aereo insieme alla fidanzata Natalia Paragoni. Andrea Zelletta ha così confessato su Instagram di non essere riuscito a carpire le ragioni della forte discussione.

Tuttavia, l’ex gieffino è comunque giunto alla conclusione che certa gente non stanno per nulla bene. Sulla faccenda è intervenuta anche la sua dolce metà, che ha voluto complimentarsi con la Polizia, intervenuta immediatamente per sedare gli animi e portare la tranquillità.