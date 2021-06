Stefania Orlando ha un brutto inconveniente: “È andata a fuoco la macchina”

Stefania Orlando fa un annuncio sui social

Dopo aver partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip Stefania Orlando è impegnata tra televisione e musica. Infatti, la moglie di Simone Gianlorenzi più volte a settimana fa l’opinionista de La vita in diretta di Alberto Matano. Inoltre le è tornata la grande passione per il canto incidendo il singolo Babilonia e successivamente Bandolero.

Quest’ultima, che si prospetta essere una hit estiva, ha già riscosso un grande successo sul pubblico e in questi giorni la conduttrice è stata molto impegnata con la realizzazione del video clip. A tal proposito le riprese non sono andate bene sin da subito, infatti ci sono stati una serie di imprevisti tecnici. “Dopo che ieri prima di iniziare è andata a fuoco la prima macchina e poi si è rotta la seconda, siamo riusciti a girare il video!”, ha raccontato l’ex gieffina.

L’ex gieffina impegnata con le riprese del video di Bandolero

in occasione della realizzazione del video clip del singolo estivo Bandolero, Stefania Orlando ha informato i suoi follower che ci sono stati alcuni inconvenienti. Infatti, il brano era uscito senza video a causa del maltempo che ha reso praticamente impossibile realizzare le riprese all’esterno.

“Rimandato per una settimana per il maltempo”, ha detto la moglie di Simone Gianlorenzi sul suo account Instagram che non si è fatta abbattere dai vari impedimenti atmosferici. Anzi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha continuato a far sfoggio della sua autoironia sui social.

Il messaggio social di Stefania Orlando

Sempre sul suo profilo Instagram, l’ex gieffina Stefania Orlando continua a far divertire regalando sorrisi a tutti coloro che la seguono. Inoltre, l’opinionista de Ka vita in diretta ha voluto lanciare un messaggio, scrivendo: “Fa che quell’orizzonte non sia una barriera, vai oltre, per vedere ciò che non sempre è visibile, per provare ciò che non sempre è possibile”.

A quanto pare la moglie del musicista Simone Gianlorenzi a settembre dovrebbe partecipare alla nuova edizione dei Tale e Quale Show di Carlo Conti. Con lei altri due ex gieffini Rosalinda Cannavò e Pierpaolo Pretelli.