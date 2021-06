Isola, Fariba Tehrani smaschera Ubaldo Lanzo: “Non voleva perdere le ospitate nei salotti tv”

Fariba Tehrani parla de L’Isola dei Famosi 15

Chi ha seguito la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi ha visto che Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo per le prime due settimane hanno iniziato la loro avventura lontano dagli altri naufraghi e in compagni del loro maestro Maddaloni. Nonostante la vicinanza i due non sono andati d’accordo e ora che tutto e finito i due se le sono dette di santa ragione. Intervistata dal portale SuperGuida Tv, la madre di Giulia Salemi ha confessato ha le ragioni l’hanno spinta a partecipare al reality show.

“Sono stata chiamata a sorpresa per partecipare all’Isola dei Famosi. Essendo una persona istintiva, ho colto al volo questa opportunità. Per due anni ho rifiutato di partecipare alle trasmissioni televisive perché spesso l’argomento principale diventava mia figlia Giulia Salemi. Uno dei motivi che mi ha spinta a partecipare al reality è stato quello di farmi conoscere come Fariba e non come mamma di Giulia Salemi”, ha detto la donna.

Le difficoltà con gli altri compagni d’avventura

Il percorso di Fariba Tehrani in Honduras per L’Isola dei Famosi 2021 è stato davvero duro perché più volte è finita nel mirino degli altri naufraghi, che l’hanno molto spesso mandata in nomination. Per questo motivo la madre di Giulia Salemi si è voluta sfogare.

“Non ho mai attaccato nessuno pur avendone motivi validi. Anche quando ho notato comportamenti non leali da parte degli altri naufraghi me lo sono tenuto per me per evitare discussioni. Nel momento però in cui è stato trovato il pretesto per attaccarmi mi sono difesa con garbo. Ho cercato di darmi da fare in ogni modo e infatti per questo venivo spesso scambiata per una esibizionista e stratega. Il mio unico rimpianto è di aver fatto troppo per gli altri mentre dovevo godermi di più la natura”, ha detto al giornalista di SuperGuida Tv.

Fariba Tehrani contro Ubaldo Lanzo

Nel corso della lunga intervista Fariba Tehrani ha detto che la grande delusione in Honduras è stato il suo compagno d’avventura Ubaldo Lanzo. Durante il suo percorso, sotto le continue pressioni degli altri naufraghi, ha perso il sorriso e la leggerezza. La donna ha attraversato quattro diverse fasi, ovvero si è trovata bene a Parasite Island, mentre quando ha fatto parte dei primitivi, la persona a cui più si era affezionata le ha voltato le spalle.

“Per arruffianarsi il gruppo non mi parlava più pur sapendo che loro erano contro di me. Durante la permanenza su Parasite Island però ci eravamo avvicinati e mi ero sentita in difetto per averlo giudicato male. Ad oggi invece ho capito che dovevo dare retta alla prima sensazione che avevo provato. Mi ero affezionata tanto a lui e gli volevo bene. Lui mi ha definito un’abile stratega senza sapere che per me è un complimento. Il suo comportamento era falso, l’ho perdonato continuando a volergli bene. Gli faccio i miei complimenti perché il vero stratega è stato lui. Su Parasite Island lui mi confidò di non voler arrivare in finale ma di voler restare otto settimane per non perdere le ospitate nei salotti televisivi. Si era fatto i calcoli”, ha concluso la donna.