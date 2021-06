Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento verso il Grande Fratello Vip (FOTO)

La figlia di Morgan ed Asia Argento potrebbe fare il GF Vip 6

Da settimane ormai Alfonso Signorini e gli autori stanno lavorando per metter su un ottimo cast in vista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tra i vari nomi che si sono fatti recentemente, ora è circolato quello di Anna Lou Castoldi. A renderlo noto è stato il portale Whoopsee.

Infatti quest’ultimo ha riportato: “Sono partite le selezioni per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da settembre su Canale 5. Alfonso Signorini non si smentisce e sta già scaldando i motori con un cast eccezionale come solo lui è in grado di fare. Secondo alcune nostre fonti sembrerebbe che i personaggi facciano la fila per partecipare alla sesta edizione del reality condotto dal direttore di Chi. Questa volta ad avere la meglio è stata Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, che sarà una delle concorrenti della casa più spiata d’Italia“. (Continua dopo la foto)

Katia Ricciarelli nel cast del Grande Fratello Vip 6?

Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan ed Asia Argento è diventata maggiorenne solo da poco tempo. Non è tanto popolare sul piccolo schermo, infatti ha fatto poche apparizioni televisive nei salotti di Barbara D’Urso o nei programmi di Massimo Giletti.

Tuttavia, tempo fa la ragazza aveva fatto parlare di sé per aver imbrattato un autobus nella Capitale che le sono costata una denuncia. Mentre un’altra possibile concorrente che ancora non ha dato la conferma su una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip 6 è Katia Ricciarelli.

Anna Lou Castoldi verso il GF Vip 6

Se accettasse, per Anna Lou Castoldi la sesta edizione del Grande Fratello Vip sarebbe la seconda esperienza lavorativa, dopo aver recitato nella terza stagione di Baby per Netflix. In quell’occasione la figlia di Morgan e Asia Argento aveva rilasciato delle dichiarazioni.

“Ero sicura che non mi avrebbero presa, vedevo ragazze molto più belle di me e molto più sicure. Io sono una persona super timida, piena di insicurezze, ma l’esperienza sul set di Baby 3 mi ha aiutato, mi sono sbloccata. Ora la mia autostima è a un livello normale. Il mio esordio vero è stato nel film Incompresa di mamma, avevo tredici anni, ho dovuto fare il provino anche quella volta”, aveva detto la ragazza.