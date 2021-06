Quanto guadagnano alcuni ex volti di Uomini e Donne: i compensi di Beatrice Valli, Rosa Perrotta e altre

Tra le curiosità degli utenti del web c’è, sicuramente, quella di sapere quanto guadagnano alcuni ex volti di Uomini e Donne una volta che terminano la loro esperienza in studio. Il programma di Maria De Filippi è una grande vetrina in cui farsi notare dal popolo dei social e dalle aziende.

Dopo la partecipazione al talk show, infatti, la maggior parte delle persone intraprendono la loro carriera da web-influencer. Pertanto, scopriamo quali sono i guadagni di alcune persone che sono state conosciute per aver partecipato alla trasmissione di Canale 5.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatrice Valli, tra le più pagate

In questo articolo scopriremo quanto guadagnano alcuni ex volti di Uomini e Donne che, attualmente, si stanno cimentando nella carriera di influencer di Instagram. Tra idi loro c’è Beatrice Valli. Lei ha partecipato ad una precedente edizione del talk show pomeridiano in qualità di corteggiatrice di Marco Fantini. Quest’ultimo l’ha scelta, pertanto, adesso sono felicemente sposati ed hanno tre figli. Attualmente, la sorella di Ludovica svolge la professione di influencer e, stando a quanto trapelato da un account tik tok che svela i compensi dei vip, pare che la dama guadagnerebbe 10 mila euro a post.

I suoi follower sono circa 2 milioni e 700 mila ma, nonostante siano decisamente inferiori rispetto a quelli di Giulia De Lellis, i loro compensi sembrano essere uguali. Questi, però, non sono gli unici introiti della Valli. Quest’ultima, infatti, percepisce dei compensi anche a seconda degli shooting fotografici che fa e ad altre sponsorizzazioni extra. Decisamente più bassi, invece, sono i compensi di Rosa Perrotta e Guendalina Tavassi.

Quanto guadagnano Perrotta e Tavassi

L’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex gieffina, invece, guadagnano circa 2 mila euro a IG Stories sponsorizzata. I post, invece, hanno solitamente un costo maggiore, ma anch’esso non dovrebbe superare i 3 mila euro. Insomma, si tratta di comensi decisamente importanti che, quindi, giustificherebbero la volontà di molte persone di esporsi pubblicamente.

Naturalmente, i guadagni variano a seconda di alcuni fattori. Primo fra tutti è il seguito di un utente. Maggiore sarà il numero di followers, infatti, maggiori saranno le richieste di sponsorizzazione. Questo, però, non basta. La cosa fondamentale, infatti, è anche che il proprio pubblico sia attivo e partecipativo. Grande attenzione, infatti, viene data al numero di interazioni con i propri post.