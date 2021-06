Rosa Perrotta contro Supervivientes: “Se l’avessero fatto a me sarei impazzita”, poi confessioni sulla 2^ gravidanza (VIDEO)

Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, è stata intervistata a Casa Chi ed ha fatto delle confessioni molto interessanti su alcuni reality show quali Supervivientes. Nel corso del dibattito, poi, non sono potuti mancare i riferimenti alla sua vita privata.

In particolar modo, si è soffermata sulla scelta consapevole di dare luogo ad una seconda gravidanza e non solo. La giovane ha fornito qualche dettaglio in più anche in merito al momento di crisi vissuto con Pietro Tartaglione.

Lo sfogo di Rosa contro Supervivientes

Nel corso di una recente intervista, Rosa Perrotta ha commentato alcune dinamiche che si sono verificate a Supervivientes. Nello specifico, Gabriele Parpiglia le ha chiesto di commentare un recente episodio che ha visto come protagonista Gianmarco Onestini. Quest’ultimo ha suscitato molto scalpore nelle scorse settimane a causa di un clistere. A seguito di alcuni problemi fisici, infatti, il giovane è stato costretto a ricorrere a questo mezzo, ma la cosa più assurda è che il tutto sia andato in onda in diretta in prima serata.

Dato che anche a Rosa capitò una cosa del genere nel 2018 quando prese parte ad una precedente edizione dell’Isola dei famosi, ha deciso di commentare. All’epoca questo avvenimento si verificò in privato, ma fu spiattellato ai quattro venti da Nadia Rinaldi. Stavolta, invece, le cose sono andate diversamente. Per tale ragione, la Perrotta si è detta assolutamente sconcertata per il modo di trattare la questione.

La Perrotta e la seconda gravidanza

La dama ha detto di credere che Gianmarco fosse inconsapevole di essere ripreso, ma i giornalisti gli hanno detto che, in realtà, non fosse così. Rosa Perrotta, dunque, si è scagliata contro Supervivientes reputando assurdo un comportamento del genere. Va bene lo share, ma in questo caso si è davvero esagerato. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, Rosa ha parlato della sua seconda gravidanza ed ha detto di aver preso di comune accordo con Pietro tale decisione.

I due si sono detti che, se avessero aspettato ancora, probabilmente non avrebbero mai più fatto un secondo figlio. Successivamente, poi, ha accennato alla crisi vissuta lo scorso anno con il suo compagno. I due hanno vissuto un momento di separazione, dovuto probabilmente anche alla pandemia. Le tensioni e le frustrazioni vissute in quel periodo gli hanno giocato un brutto scherzo. Per fortuna, però, tutto si è risolto.