Isola, Matteo Diamante stronca Manuela Ferrera: “Non ha mai fatto un ca**o”

Matteo Diamante contro Manuela Ferrera

Chi ha seguito la 15esima edizione de L’Isola dei famosi avrà visto all’opera l’ex Pupo Matteo Diamante. Quest’ultimo, nonostante sia arrivato in Honduras a distanza di alcune settimane dall’avvio è stato in grado di prevalere e creando un certo interesse nei suoi confronti da parte del pubblico. Ora che il reality show condotto da Ilary Blasi ed è tornato in Italia, l’ex naufrago è rimasto particolarmente deluso per alcune cose che gli hanno riferito. In particolare, su quello che ha detto alle sue spalle la compagna d’avventura Manuela Ferrera.

Quest’ultima ha accusato il ragazzo, e tutto il gruppo degli Arrivisti, di essersi schierati contro di lei, trovando ogni scusa per rimproverarla. Attraverso il suo account IG, Matteo ha replicato così: “Non ci siamo mai coalizzati contro di lei, e lei che non ha mai fatto un c***o. Cercavamo di farle capire che stava sbagliando ma era come parlare al vento”.

L’ex Pupo smentisce tutto

Con delle Stories su Instagram, l’ex naufrago Matteo Diamante ha smentito in pieno la sua ex compagna d’avventura Manuela Ferrera. Dopo la sua eliminazione da l’Isola dei Famosi 2021, l’ex meteorina del Tg4 aveva rilasciato un’intervista svelando che l’ex Pupo ci aveva provato ma lei gli aveva rifilato un due di picche.

Secondo la donna, questo suo rifiuto avrebbe provocato dell’astio nei suoi confronti. A quel punto il ragazzo ha precisato che non c’è mai stato nulla tra loro, anzi ha voluto fare una precisazione molto importante: “È stato proprio il contrario”.

Secondo Matteo Diamante durante la quarantena la Ferrera lo avrebbe provocato

Stanco di leggere delle falsità nei suoi confronti, attraverso Instagram Matteo Diamante ha vuotato il sacco dicendo che è accaduto il contrario. Ovvero che sarebbe stata la soubrette Manuela Ferrea a provarci con lui.

“Nell’arco della quarantena sono stato ‘provocato’”, ha confidato l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2021. Nello specifico, ha detto che l’ex meteorina del Tg4 l’avrebbe invitato più volte in camera sua. “Inizialmente mi piaceva poi la cosa era diventata pesante”, ha ammesso l’ex pupo raccontando di aver perso interesse una volta conosciuta meglio l’ex naufraga.