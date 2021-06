Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser infrangono la quarantena e vanno a cena fuori: “Beccati” (FOTO)

Di ritorno dall’Isola dei famosi tutti i concorrenti e i membri del cast sono costretti ad effettuare una quarantena cautelare e tra questi sono annoverati anche Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due protagonisti, però, sembrerebbero non essere stati proprio ligi a questi dettami.

Alcuni utenti, infatti, hanno divulgato delle foto dalle quali si evince chiaramente che i due non siano affatto chiusi in casa. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo e come hanno reagito i diretti interessati.

Cecilia e Ignazio violano la quarantena

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez avrebbero dovuto dare luogo ad una quarantena cautelare a seguito del ritorno da un altro continente. Le norme anti-covid, infatti, prevedono che, coloro i quali ritornano da una destinazione straniera, debba effettuare due settimane di isolamento a casa. In tale periodo, dunque, non è consentito uscire e avere vita sociale. A quanto pare, però, i due protagonisti non hanno rispettato alla lettera queste imposizioni.

La coppia, infatti, è stata beccata a cena fuori al tavolo di un ristorante all’aperto. Dalle immagini in questione si vede che i due sorseggiano allegramente una birra e attendono di poter consumare le pietanze scelte. Le immagini non possono essere vecchie in quanto Ignazio e Cecilia sfoggiano i loro rispettivi tagli di capelli nuovi. Pertanto, come si spiega questa situazione? (Continua dopo la foto)

Il ritorno alla normalità di Moser e la Rodriguez

Gli utenti del web hanno cominciato a muovere delle accuse contro i due protagonisti. In molti, infatti, li hanno accusati di essere poco rispettosi delle regole e del prossimo. Ad ogni modo, almeno per il momento, né Cecilia Rodriguez né Ignazio Moser hanno dato una spiegazione a questa violazione della quarantena. Dai loro rispettivi profili social, infatti, ci sono solo video e foto in cui appaiono all’interno della loro abitazione.

I due stanno approfittando di questo periodo per recuperare il tempo perso quando Ignazio si trovava all’Isola dei famosi. Tra le clip, inoltre, non mancano momenti divertenti in cui si vede la Rdriguez intenta a misurare degli abiti che avrà intenzione di indossare quando, finalmente, sarà libera e potrà uscire di casa. Moser, infatti, si sta rimettendo in forma dal punto di vista sia fisico sia psicologico, così come tutti gli altri ex naufraghi. I suoi capelli stanno crescendo e il suo corpo sta tornando, gradualmente, quello che era prima di partire per il reality show.