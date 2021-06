Temptation Island, presentate la terza e la quarta coppia: due concorrenti si sono già lasciati (VIDEO)

Lo staff di Temptation Island sta provvedendo a presentare, mano a mano, i protagonisti che prenderanno parte al reality show, stavolta sono state presentate la terza e la quarta coppia. Tra di loro, però, ci sono due protagonisti che stanno generando molto scalpore.

I due protagonisti, infatti, stando a quanto trapelato dal video di presentazione, pare che si siano lasciati prima di cominciare questa nuova esperienza. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è accaduto.

La terza coppia di Temptation Island

La terza e la quarta coppia di Temptation Island stanno generando moltissimo sgomento sul web. Loro si chiamano rispettivamente Manuela e Stefano e Jessica e Alessandro. I primi due hanno dichiarato di essere venuti nel programma incentrati sulle tentazioni dopo 4 anni e mezzo di relazione. A scrivere alla produzione è stata lei, la quale ha 31 anni e di professione fa la barista. La dama ha detto di aver sentito l’esigenza di partecipare al reality show in quanto non si fida più del suo compagno.

L’anno scorso, infatti, ha scoperto di alcuni tradimenti di lui. A seguito di questa scoperta, lei è tornata a vivere da sola, mentre lui è andato dai genitori. Da quel momento in poi, ognuno è come se avesse preso la propria strada. Anche lui ha accettato di cimentarsi in quest’avventura in quanto vuole capire se nutre ancora qualcosa per la sua compagna. Il loro videoclip ha generato molto scalpore in quanto in molti si stanno chiedendo quali siano i presupposti per prendere parte ad un reality del genere. (Continua dopo il video)

Presentata anche la quarta

Secondo molti, infatti, i due hanno già preso la decisione di lasciarsi, pertanto, non ha senso la loro partecipazione. Dopo la presentazione della terza, è stata pubblicata anche la quarta coppia di Temptation Island. Lei ha 34 anni ed è fidanzata con Alessandro da 7 anni. Inizialmente i due erano estremamente complici. Lui era molto esuberante e intraprendente. Da quando sono andati a convivere, invece, il loro rapporto ha preso una piega differente.

Il giovane è come se si fosse spento, pertanto, lei ha cominciato ad annoiarsi. Per tale ragione, ha deciso di partecipare al programma per capire in che modo ravvivare il loro rapporto. Alessandro, dal canto suo, si è detto soddisfatto di se stesso, sta di fatto che non ha intenzione di cambiare assolutamente nulla.