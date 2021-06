Stefano De Martino rimane in Rai: salta l’accordo con Mediaset per un format con la Cuccarini

Stefano De Martino rimane in Rai o va a Mediaset? La verità

Dopo l’esperienza come ballerino professionista ad Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino ha condotto il daytime del talent show di Canale 5. talmente è piaciuto molto il suo modo di condurre che qualche anno fa la Rai lo ha scippato a Mediaset affidandogli delle conduzioni.

L’ex marito di Belen Rodriguez è partito con Made in Sud per arrivare a Stasera Tutto è Possibile e altre serate evento. Tuttavia nelle ultime settimane si è parlato di un possibile ritorno dell’ex danzatore napoletano nell’azienda del Biscione per presentare insieme a Lorella Cuccarini un programma di intrattenimento collocato nella fascia pomeridiana della domenica.

L’ex ballerino napoletano rimarrà in Rai

A quanto pare non ci sarà nulla di tutto questo. Infatti, nelle ultime ore il sempre informato blog di Davide Maggio ha dato delle delucidazioni in merito a tale vicenda. Durante una diretta su Instagram ha parlato dell’imminente futuro televisivo di Stefano De Martino, paparazzato giorni fa insieme a l’ex Madre natura Paola Di Benedetto. Infatti, l’ex marito di Belen Rodriguez rimarrà su Rai Due, dove condurrà Stasera Tutto è Possibile e un evento speciale organizzato dal centro produzioni del capoluogo campano. (Continua dopo il post)

Stefano De Martino rimane in Rai. Confermato alla conduzione di #STEP e il 4 novembre condurrà una serata evento dal centro di produzione Rai di Napoli in occasione dei 60 anni di Rai 2. (Fonte: @davidemaggio) — Cinguetterai (@Cinguetterai) June 18, 2021

Le dichiarazioni di Davide Maggio su Stefano De Martino

Durante una live su Instagram, Davide Maggio ha detto che sul futuro televisivo di Stefano De Martino ha letto tante cose in queste ultime settimane. Si è detto che c’erano delle trattative per Canale 5 e uno show la domenica, ma a lui non risulta nulla. Non era una cosa molto concreta in realtà, quello che è vero è che sembra che lui abbia alzato la posta per rinnovare il suo contratto con la Rai per rimanere a Rai Due.

“C’era qualche incertezza legata al cachet di Stefano De Martino. Situazione che pare sia rientrata. Lui dovrebbe condurre nuovamente Stasera Tutto è Possibile da gennaio e resta quindi un volto Rai. Ma c’è già un altro programma per lui. Il 4 novembre verrà organizzata una serata evento dal centro di produzione Rai di Napoli e dovrebbe condurre la serata proprio Stefano De Martino. La sua conferma del contratto a me pare proprio scontata. Tutto alla fine è rientrato e Stefano ha saggiamente scelto di rimanere sulla Rai che ha creduto in lui come conduttore”, ha concluso Maggio.